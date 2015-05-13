مجله مهر: تابستان سال ۱۳۹۳ با به اوج رسیدن جنایات و خشونت های رژیم صهیونیستی در حمله به غزه شاهد بودیم که روزانه تعداد زیادی کودک، قربانی انفجارهای بی رحمانه بمب ها و موشک ها می شدند و درست زمانی که چشم و گوش و حواس همه دنیا به وقایع جام جهانی بود اینجا صدها کودک به زیر آوار می رفتند و صدای اعتراضی از سوی مجامع بین المللی در نمی آمد.

به دنبال این وقایع کمپینی با عنوان «عروسک های خاموش» به یاد کودکان جنگ زده تاسیس شد که اصلی ترین بخش این کمپین یک اثر نمایشی با محوریت «کودکان قربانی جنگ» بود. در این اثر با بیانی سمبلیک و به دور از شعارپردازی؛ ناکارآمدی مجامع جهانی، مدافعان حقوق بشر و حقوق کودکان به نمایش کشیده شده بود.

در کمپین عروسک‌های خاموش نیز که به عنوان یادبودی برای کودکان شهید جنگ انجام گرفت که با وجود تبلیغات محدود در فضای مجازی با استقبال و مشارکت غیر قابل انتظاری مواجه شد و تعداد زیادی عروسک پارچه ای دست دوز از نقاط مختلف شهر تهران و دیگر شهرهای کشور برای کمپین ارسال شد.

گفتنی است امروز نیز دانشگاه الزهرا میزبان کمپین عروسک‌های خاموش خواهد بود.