به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسلامیان پیش از ظهر امروز در گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی به مناسبت عید سعید مبعث و تجلیل از رئیس و اعضای هیئت نمایندگان دوره هفتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی داشت: پس از دوره شاه عباس تاکنون هیچ‌گاه ایران به اندازه کنونی در جهان قدرتمند نبوده است.

وی با بیان اینکه باید دقت کنیم تا بدنه بیرونی و داخلی اقتصاد ایران هماهنگ با یکدیگر تقویت شود، بیان داشت: انتظار ما از دولتمردان این است که کارآفرینی در کشور افزایش پیدا کند.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران افزود: به عبارتی باید به فردی که زندگی، ثروت و مال خود را تبدیل به کار و شغل می کند در کشور ارزش نهاده شود و مراقب باشیم که به شیوه‌های مختلف در این راه آسیب نببینند و در این صورت است که مشکلات کشور به خوبی رفع می شود.

وی با بیان اینکه تنها در صورت ارزش نهادن به کارآفرینی است که مشکلات اقتصادی کشور به خوبی رفع می شود، بیان داشت: نکته ای که باید به آن دقت کنیم این است که مردم مسئول رکود و تورم در کشور نیستند.

اسلامیان تاکید کرد: بر این اساس با توجه به رکود و هزینه ایجاد شده میان بانک ها و افراد کارآفرین که هیچ‌کدام در آن مقصر نیستند مرجع ایجاد کننده باید این هزینه را بپردازد تا از رکود خارج شویم.

وی اضافه کرد: در همین راستا لازم است عوامل ایجاد کننده رکود شناسایی شده و هزینه‌های آن تامین شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: خواهش ما از مسئولان دولتی این است که این اختیار را به استانها بدهند که این مسئله را به شکل میدانی بررسی و کنترل کنند.

وی خاطرنشان کرد: دولت‌ در شرایط بد اقتصادی مالیات ها را افزایش داده است اما باید به این نکته دقت کنیم که افزایش مالیات فعالان اقتصادی جز تعمیق رکود نتیجه دیگری ندارد.

اسلامیان در بخش دیگری از سخنان خود راه‌اندازی شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در اصفهان و مدیریت جدی آن بسیار امید بخش برای آینده استان توصیف کرد.