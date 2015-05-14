افتتاح نمایشگاه بین المللی گل و گیاه/ آب تهران سالم است

به گزارش خبرنگار مهر،این هفته با حاشیه های یک پروژه هنری شهری آغاز شد . از اواخر هفته گذشته در تمامی سازه های تبلیغاتی آثارهنری برجسته ای به نمایش درآمد . این طرح موافقان و مخالفان زیادی داشت .
شنبه 19 اردیبهشت ماه ، جمال کامیاب مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران به تمامی شایعات این پروژه پاسخ داد و گفت: یکی از ویژگیهای طرح جدید شهرداری در خصوص نصب آثار برجسته هنری در سطح شهر آن است که هزینهای برای شهرداری ندارد.
او با رد اخباری مبنی بر اینکه نصب تابلوهای تبلیغاتی برای شهرداری، میلیاردها تومان هزینه داشته است، گفت: شهرداری در قراردادهای تبلیغاتی خود سالانه ۷ تا ۱۵ درصد امکان استفاده از این فضاها برای کار فرهنگی را دارد که در ماه محرم و بهار از این سهم فرهنگی استفاده میکنیم. اما برای اجرایی شدن این طرح، تمام این سهم را متمرکز در این ۱۰ روز کردهایم. ما حتی برای چاپ، نصب و... ریالی ندادهایم چون تمامی این موارد از سهم فرهنگی قراردادهای سازه های تبلیغاتی پرداخت شده است.
یکشنبه 20 اردیبهشت ماه ،ابوالفضل قناعتی،عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به کمبود اتوبوس در سطح پایتخت گفت: در حال حاضر از بیش از ۶ هزار اتوبوسی که در سطح شهر تردد می کنند ۲ هزار اتوبوس در تعمیرگاهها هستند.
اوبا بیان اینکه حل معضل خودروهای فرسوده در کلانشهر تهران نیاز به اراده و عزم ملی دارد، گفت: در حل حاضر بیش از ۶ هزار و ۹۰۰ تاکسی پیکان یا پراید در تهران در حال تردد هستند که از رده خارج شده اند، اما به دلیل مشکلاتی که به وجود آمده امکان از رده خارج کردن آنها وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه برای حل این معضل باید نگاه ملی وجود داشته باشد، گفت: ستاد حمل و نقل سوخت، بانک های عامل و ... باید رسالت خود را در جهت نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی شهر تهران انجام دهند و اینکه گفته شود ورود این خودروها از مهرماه به سطح شهر ممنوع است، عادلانه نیست و تنها بسیاری از خانواده ها را دچار بیکاری می کند.
قناعتی با بیان اینکه قرار بود سال گذشته ۴ هزار تاکسی نوسازی شود، گفت: متاسفانه ۳ هزار و ۱۰۰ دستگاه تاکسی نوسازی شد و ۹۰۰ تاکسی به دلیل افزایش قیمت خودرو و بهره بانکی نوسازیشان متوقف ماند که این مشکلات با هماهنگی دولت و مدیریت شهری قابل رفع است.
دوشنبه 21 اردیبهشت ماه ، افتتاح سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه افتتاح شد . محمد باقر قالیباف در حاشیه این نمایشگاه درباره سرنوشت پرونده هتل اسپینانس در منطقه دو تهران نیز گفت: بررسی های مربوط به هتل اسپینانس انجام شده و این موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز بررسی شده است. از این رو در هتل اسپینانس واقعا تخلفی صورت نگرفته است.وی همچنین ممنوعیت واگذاری مدیریت مصلی به شهرداری تهران را تکذیب کرد و گفت: مطالعات شهرداری تهران درباره مصلی ادامه پیدا خواهد کرد.
تکذیب تخلف هتل اسپیناس سبب شد قناعتی اعلام کند روز یکشنبه در نشستی خبری اسناد این تخلف را در اختیار رسانه ها قرار می دهد .
سه شنبه 22 اردیبهشت ماه ،وزیر بهداشت به شورا آمد و خیال تهرانی ها را از بابت سلامت آب راحت کرد و گفت : در حال حاضر آب تهران سالم است ونیترات آن در حد استاندارد است .
حسن قاضیزاده هاشمی در این جلسه اعلام آمادگی کرد میتواند اداره بیمارستانها، اورژانس تهران و در کل بهداشت شهر را به شهرداری تهران بسپارد. این پیشنهاد اگرچه به نظر در چارچوب تحقق مدیریت واحد شهری عنوان شد اما رحمتالله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر با این پیشنهاد مخالفت کرد.
پیشنهاد وزیر بهداشت به این علت با مخالفت حافظی مواجه شد که او معتقد است ممکن است با این کار «شهرداری بیمارستانها را تغییر کاربری دهد و به جای آنها مرکز تجاری بسازد». شهردار تهران هم که در این جلسه حضور داشت چندان روشن درباره اینکه آیا این واگذاری را میپذیرد یا خیر صحبت نکرد.
هاشمی همچنین در ادامه صحبتهایش به فرسوده بودن 50 درصد تختهای بیمارستانی اشاره کرد که به گفته او تهران از این نظر بدترین شرایط را دارد و در این شهر تختهای بیمارستانی با عمر 70 تا 80 سال هم وجود دارد. وزیر بهداشت از روی زمینماندن تفاهمنامه میان وزارت بهداشت و شهرداری هم گلایه و ابراز امیدواری کرد در حوزه تحقق شهر دوستدار سلامت اقدامهای جدیتری انجام شود.
او همینطور به شهرداری پیشنهاد کرد برای اینکه مردم اطراف تهران دسترسی راحتتری به مراکز درمانی شهر داشته باشند 4 آمبولانس هوایی اجاره کند. به گفته او اورژانش هوایی حداقل باید 45 پایگاه داشته باشد این در حالی است که اجاره آمبولانس هوایی گران نیست و شهرداری میتواند نسبت به اجاره آمبولانس هوایی اقدام کند.
در پایان سخنان وزیر بهداشت، رحمتالله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورا علاوه بر اینکه از او خواست مدیریت بیمارستانها و اورژانس را به شهرداری نسپارد درباره آلودگی هوا و آب هشدار دارد و این آلودگیها را «در آستانه بحران» دانست. این عضو شورای شهر تهران گلایههایش از وزارت بهداشت را هم با بیتوجهی دولت به خروج صنایع آلاینده از شهر شروع کرد و وضعیت دفن زبالههای تهران را هم تهدید جدی محیط زیستی دانست که وزارت بهداشت درباره آن «تذکر و مطالبهای» ندارد.
در حاشیه جلسه شورای شهر این هفته ،شهردار تهران به میان خبرنگاران آمد و در پاسخ به سوالی مبنی بر جزییات توافق با قوه قضائیه برای تبدیل ندامتگاه اوین به بوستان عمومی گفت: این بحث را حدود ۹ ماه قبل و در اوایل سال گذشته خدمت آیت الله آملی لاریجانی منعکس کردم و ایشان نیز در آن زمان گفتند که باید بررسی های بیشتری را انجام دهد. در جلسه ای که دو هفته پیش از پایان سال گذشته با ایشان داشتم، آیت الله آملی لاریجانی خودشان گفتند که این موضوع را بررسی کرده ام و با اصل توافق با شهرداری تهران مبنی بر اینکه ندامتگاه اوین را در اختیار شهرداری گذاشته و تبدیل به پارک عمومی کنیم موافق هستیم، اما باید کمک کنیم تا مشکلات ساختمانی و ظرفیت های قوه قضائیه را نیز تامین کنیم.
وی تصریح کرد: ریاست قوه قضائیه گفتند که اصل این موضوع پذیرفته شده و این کار توافق شده است اما این موضوع را هنوز به کارشناسان منتقل نکردیم، البته ما کار را برای ساماندهی اماکن قوه قضائیه آغاز کردیم به نحوی که حدود ۱۰ روز قبل به همکارانم در حوزه املاک گفتم تا این بحث را از جهت برآوردها با قوه قضائیه شروع کنند و به این ترتیب رقم ها و جانمایی ها مشخص شود.به گفته قالیباف، شهرداری تهران خرید ندامتگاه اوین را انجام می دهد تا این ندامتگاه به یک پارک عمومی تبدیل شود اما در جانمایی های صورت گرفته، ندامتگاه جدید باید حتما بیرون از محیط شهری باشد.
چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه ،با خبر پلمب دکه های روزنامه فروشی که سیگار می کشند،آغاز شد . رضا قدیمی مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل در این رابطه گفت: فروش سیگار در دکههای مطبوعاتی ممنوع است و در سال ۹۴ به طور قاطع مقابل سیگارفروشی در دکههای مطبوعاتی میایستیم.
وی ادامه داد: اخطارهای لازم در این زمینه داده شده و صاحبان دکههای مطبوعاتی از این موضوع اطلاع دارند. متاسفانه بسیاری از این دکهها در مقابل مدارس راهنمایی و دبیرستان واقع است و فروش دخانیات مشکلات زیادی را برای دانشآموزان ایجاد میکند.
وی با تاکید بر اینکه این اقدام در جهت حفظ سلامت شهروندان است تصریح کرد: در مکاتباتی که با وزارت بهداشت داشتیم قرار شد این موضوع در اولویتهای سال ۹۴ قرار بگیرد. احتمال دارد این دکهدارها اعتراض کنند تا بتوانند اوضاع را به وضعیت سابق برگردانند اما شهرداری این بار قصد ندارد در مقابل سیگارفروشی دکههای مطبوعاتی کوتاه بیاید. ما از دکهداران ماهیانه ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان میگیریم بنابراین فروش مطبوعات برایشان به صرفه است.
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