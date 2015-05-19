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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۸:۴۱

طی ۲ هفته اخیر؛

گوشت گوسفندی ۲۰۰۰ تومان ارزان شد/ پیش‌بینی کاهش مجدد قیمت

گوشت گوسفندی ۲۰۰۰ تومان ارزان شد/ پیش‌بینی کاهش مجدد قیمت

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش مجدد قیمت این نوع گوشت خبر داد و گفت: قیمت هرکیلوگرم گوشت گوسفندی طی دو هفته اخیر ۲۰۰۰ تومان ارزان شده است.

علی اصغر ملکی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم گوشت گوسفندی طی دو هفته اخیر ۲۰۰۰ تومان ارزان شده است، اظهارداشت: دو هفته قبل قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه تحویل به مغازه‌دار ۲۸ هزار تومان بود اما در حال حاضر قیمت آن بین ۲۵ هزار و ۵۰۰ تا ۲۶ هزار تومان است.

وی قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه تحویل به مشتری را بین ۲۹ تا ۳۰ هزار تومان عنوان کرد و افزود: در فصلی که قرار داریم عرضه دام زیاد است و همین مساله سبب شکستن قیمت‌ها می‌شود ضمن اینکه طی روزهای آینده نیز احتمالا بازهم با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود.

ملکی در پاسخ به این پرسش که آیا همچنان خروج دام سبک از کشور ادامه دارد؟ گفت: در شرایط فعلی اگر چنین اقدامی انجام شود، چندان تاثیرگذار نیست و به بازار داخلی صدمه‌ای وارد نمی‌کند چرا که در حال حاضر عرضه دام زیاد و بیش از نیاز داخل است.

وی اضافه کرد: ما در همه فصول مخالف این امر نیستیم چرا که در برخی فصول صادرات دام سبک کمبودی ایجاد نمی‌کند اما در فصولی که ممکن است در بازار داخل مشکل پیش بیاید، باید این موضوع کنترل شود.

کد مطلب 2583247

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