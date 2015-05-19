به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که با حضور فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران، مسئولان شهرداری منطقه ۲۲، نماینده بنیاد شهید منطقه و پیشکسوتان عملیات فتح خرمشهر برگزار می شود، طی آیینی ویژه از خانواده های معظم شهدا و جانبازان عملیات بیت المقدس و هم چنین پیشکسوتان حماسه آفرین ارتش جمهوری اسلامی در این عملیات تجلیل خواهد شد.

براساس اين گزارش همایش شکوه ایثار با اجرای سرود جمهوري اسلامي توسط گروه موزیک ارتش جمهوری اسلامی ایران و اجرای مارش نظامی همراه با نورافشانی و خير مقدم مهندس مولایی شهردار منطقه ۲۲ آغاز شده و امیر سرتیپ دوم گلفام رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس ارتش و امیر سرتیپ سیدعبدالرحیم موسوی جانشین فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در باره ابعاد و اهمیت عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر سخنرانی خواهند کرد.

بر پايه این گزارش مرور خاطرات جنگ به روایت قهرمانان عملیات بیت‌المقدس از دیگر بخش های این همایش است و طی آن سرهنگ رفیع غفاری معروف به شکارچی تانک که در دوران دفاع مقدس ۲۰۰ تانک را منهدم کرده است، امیر سرتیپ مسعود بختیاری طراح عملیات بیت المقدس، امیر سرتیپ پورداراب فرمانده یکی از چهار قرارگاه عملیاتی بیت المقدس در فتح خرمشهر، و سرهنگ علیرضا قمری فرمانده گردان پادگان دژ خرمشهر، فرازهایی از جنگ و دفاع و فتح خرمشهر را روایت خواهند کرد.

رونمایی از «دشمن پشت دروازه‌های شهر»

در این همایش جلد اول کتاب «دشمن پشت دروازه‌های شهر» برگرفته از خاطرات سرهنگ علیرضا قمری فرمانده گردان پادگان دژ خرمشهر در دفاع ۳۴ روزه از خرمشهر نیز، با حضور رامین ابدالیان نویسنده کتاب، رونمایی خواهد شد.

همچنین علاوه بر همایش شکوه ایثار که روز سوم خرداد برگزار می‌شود، نمایشگاه آثار مکتوب دفاع مقدس، آثار حجمی، تسلیحات نظامی و نمایشگاه نگاه گذر از وقایع خرمشهر از ابتدای تسخیر تا آزاد سازی و هم چنین مسابقه و نمایشگاه نقاشی کودکان در باره دفاع مقدس، به مدت سه روز از تاریخ ۲/۳/۹۴ لغایت ۴/۳/۹۴، و از ساعت ۱۷ الی ۲۲ در محوطه دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان شهروندان است.