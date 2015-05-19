به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی ظهر سه‌شنبه در نشست با روسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌های استان بوشهر اظهار داشت: دستگاه قضایی نقش بسیار مهمی در دفاع از حقوق مردم دارد و باید با افراد متخلف به صورت جدی برخورد شود.

وی بر لزوم برخورد قاطع با ویژه خواری و رانت خواری تاکید کرد و ادامه داد: باید برخورد بدون اغماض با مرتکبین جرایم خشن و خشونت آمیز صورت بگیرد تا شاهد بهبود فضای امنیتی و احقاق حق مردم باشیم.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: همه باید برای رضایت‌مندی مردم تلاش کنیم و زمینه‌ساز عدالت‌گستری در جامعه باشیم و جلب اعتماد عمومی در سایه اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم محقق می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه احکام صادره باید دارای پایه‌های محکم، قوی، بی طرفانه و صادقانه باشند، بیان داشت: در برخورد با متخلفان و مجرمان کالا و ارز باید شاهد تسریع در رسیدگی به پرونده و برخورد قاطع باشیم.

جمادی به نقش مخرب قاچاق کالا و ارز در اقتصاد و همچنین مسائل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی اشاره کرد و افزود: باید برنامه جامعی برای تحول در مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشیم.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های مهم در دستگاه قضا، تقویت فرهنگ سازش در استان بوشهر است که نقش بسیار مهم در رفع مشکلات و همچنین کاهش هزینه‌های دادرسی و قضایی دارد.