بيمارستانهاي خصوصي با سازمان تامين اجتماعي قرارداد نمي بندند

دكتر خليل نوكهن اهوازي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : بيمارستانهاي خصوصي تمايلي براي عقد قرارداد با سازمان تامين اجتماعي ندارند ، در حالي كه سازمان مشكلي براي همكاري با اين قبيل مراكز درماني خصوصي ندارد.

وي افزود : در حال حاضر با 95 درصد مراكز درماني خصوصي در شهرستانهاي مختلف كشور قرارداد داريم اما در تهران به دليل پايين بدون تعرفه دولتي كمتر بيمارستان خصوصي حاضر به عقد قرارداد با سازمان تامين اجتماعي مي شود.

اهوازي تصريح كرد : بر اساس قانون ، سازمان تامين اجتماعي ملزم است با تاسيس هر بيمارستان دانشگاهي با آنان قرارداد منعقد كند اما در مورد بيمارستانهاي خصوصي چنين الزامي وجود ندارد.

وي تصريح كرد : سازمان تامين اجتماعي تاكنون با هر بيمارستان خصوصي كه تمايل به عقد قرارداد داشته همكاري نموده اما متاسفانه مراكز درماني خصوصي با تعرفه هاي پايين حاكم در بخش درمان حاضر به همكاري با سازمانهاي بيمه گر نمي شوند.

معاون درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد : مشكل عقد قرارداد با بيمارستانهاي خصوصي تنها به سازمان تامين اجتماعي بر نمي گردد و تمامي سازمانهاي بيمه گر با اين مشكل مواجه هستند.