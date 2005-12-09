پرونده ثبتي تعزيه شتابزده تهيه شده است// احداث پژوهشكده اي براي بررسي تعزيه ضروري است

دكتر محمد رضا خاكي استاد دانشگاه و كارگردان تئاتر در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت: به گمان من پرونده اي كه براي ثبت جهاني نمايش تعزيه به سازمان يونسكو ارسال شده به صورت شتابزده تدوين شده و در ارائه آن همفكري هاي لازم صورت نگرفته است در صورتي كه نمايش تعزيه ويژگي هاي شاخص و بارزي براي طرح در يك سازمان جهاني دارد .

دكتر خاكي با اشاره به اينكه در تئاتر ما كمتر به موضوعات پژوهشي توجه مي شود گفت: در تئاتر ما همه به دنبال فعاليتهايي هستند كه نتيجه آن خيلي زود به دست مي آيد اما بايد فعاليت هاي پژوهشي و كتابخانه اي را در اين حوزه گسترش دهيم و منابع به دست آمده از نمايش ايراني را در دو عرصه سنتي و مدرن در اختيار كشورهاي ديگر هم قرار دهيم .

وي به برگزاري سمينار تعزيه اشاره كرد و افزود: در سالهاي قبل از انقلاب اسلامي سمينار بين المللي تعزيه در ايران برگزار و مقالاتي در اين راستا ارائه شد و علاوه بر اين كتابي با عنوان " تعزيه نمايش پيشرو ايران " انتشار يافت . در پي اين سمينار هنرمندان و محققان طرح ايجاد پژوهشكده اي در حوزه تئاتر را ابلاغ و مقدماتي ترتيب داده شد .

دكتر خاكي افزود: در سالهاي پس از انقلاب اسلامي بخشي با عنوان نمايشهاي آئيني به وجود آمده است اما اين بخش كيفيت لازم را ندارد و تبديل به يك مركز سرويس دهي در ايام مختلف شده است .

وي در ادامه با اشاره به ضرورت ايجاد يك پژوهشكده براي بررسي نمايشهاي ايراني گفت: تعزيه شكل سامان يافته ، واحد و منحصر به فرد نمايش در جهان اسلام است و همچنين اين صورت نمايشي ظرفيت پژوهشي بسياري دارد .

وي با تأكيد بر اهميت تعزيه افزود: تعزيه در دايرة المعارف جهاني تئاتر مطرح شده است و از اين رو مسئولان براي بهره گيري از امكانات موجود و در جهت حفظ اين نمايش تلاش هاي بسياري مي كنند اما هنوز نتايج مطلوب حاصل نيامده است .

دكتر خاكي به ثبت جهاني تعزيه در سازمان يونسكو اشاره كرد و گفت: بحث ثبت نمايش عروسكي و سنتي تركيه در يونسكو مطرح شده است اما لازم است اين اقدام در مورد تعزيه هم صورت گيرد چرا كه وقتي اثري فرهنگي به عنوان ميراث معنوي يك كشور در سازمان يونسكو به ثبت برسد اهميت بسياري خواهد يافت .

وي تأكيد كرد: لازم است در حوزه نمايش هاي ايراني پژوهشكده اي به شكل مستقل داشته باشيم كه زمينه بهره گيري از امكانات لازم و منابع پژوهشي را فراهم كند بنابراين مي بايست ابزار و متون تئاتر ثبت و آرشيو شده و حتي موزه و يا گروه هاي مطالعاتي در اين حوزه تشكيل شوند .

اين استاد دانشگاه در ادامه افزود: اغلب نسخ تعزيه ايران در كتابخانه اي در واتيكان قرار دارند البته مقدار زيادي از اين نسخ در كتابخانه مجلس شوراي اسلامي و كتابخانه ملك وجود دارند اما فعاليت جدي در مورد آنها صورت نگرفته است و از اين رو مي توان نياز به پژوهشكده اي در اين حوزه را تأييد كرد اما ايجاد اين پژوهشكده كه منابع اطلاعاتي غني را در اختيار پژوهشگران قرار مي دهد نياز به بودجه كافي و دلسوزي براي حوزه تئاتر دارد .