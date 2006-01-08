انتقال اسرار هسته اي اسرائيل به اولمرت به معناي مرگ حتمي شارون است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي ايلاف، منابع اسرائيلي با خبر شدن اولمرت به اسرارسلاح هاي هسته اي و نظامي اسرائيل را در پيش زمينه اي براي اعلام مرگ رسمي آريل شارون دانستند.

نخست وزير 77 ساله رژيم صهيونيستي هم اكنون در بيمارستان هداسا عين كارم در شهر قدس اشغالي با مرگ دست و پنجه نرم مي كند و هر لحظه پيش بيني مي شود خبر مرگ وي اعلام شود.

با اين حال منابع اسرائيلي پا را از حد خود فراتر گذاشته و گفتند اسرائيل شروع به فراهم كردن مقدمات مراسم تدفين وتشييع جسد شارون طي روزهاي آينده است .

اولمرت پس از سكته مغزي آريل شارون و خامت حال وي مسئوليت هاي نخست وزير رژيم صهيونيستي را برعهده گرفت .

همچنان اخبارضد و نقيضي درمورد وضعيت شارون اعلام مي شود اما آنچه كه پزشكان معالج شارون اعلام نمودند حال وي پس از خون ريزي شديد مغزي همچنان وخيم است .

در اين حال روزنامه فرانسوي "لوموند" نوشت پرفسور "شلومومور يوسف" (Shlomo Mor Yossef) از پزشكان بيمارستان هداسا با اشاره به بهبود نسبي وضعيت "آريل شارون" نخست وزير رژيم صهيونيستي خبر داد كه شارون صبح دوشنبه از بيهوشي خارج خواهد شد. وي در جمع خبرنگاران در بيمارستان ضمن بيان اين مطلب افزود: وضعيت نخست وزير همچنان بحراني است، اما ثابت باقي مانده و كمي بهبودي نيز در تصاوير مغزي وي قابل رويت مي باشد.