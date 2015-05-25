به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، برایان گریزی از جمله چهرههایی بود که با شنیدن خبر تصادف و درگذشت جان نش و همسرش آلیشیا که شنبه رخ داد، در عین این که دچار شوک شد، از این ریاضیدان برنده جایزه نوبل تجلیل کرد.
گریزر که تهیه کننده فیلم «ذهن زیبا» در سال ۲۰۰۱ بود، فیلمی که برنده جایزه اسکار شد، پایان زندگی این زوج وفادار را تراژیک خواند. او در عین حال گفت این رویداد نشان می دهد که چطور این دو همه لحظههای زندگی شان با هم بودند.
وی گفت: همانطور که در این فیلم که به کارگردانی ران هاوارد ساخته شد نشان داده شده، آلیشیا نیروی اصلی برای کمک به جان و بازگردان او از بیماری ذهنی بود. او در عین حال ثابت کرد تئوریهایی درباره مسایل پیچیده وضع کرده است.
گریزی گفت: زندگی آنها همانطور که با هم زندگی کرده بودند، با هم به پایان رسید. این همراهی درخشان است. آلیشیا آنقدر قوی بود که توانست او را به جایی برساند که موفقیت و پیروزی را ببیند. زندگی او واقعا دشوار بود. زیبایی آنها از عشقشان برای خلق موفقیت میآمد.
گریزر این زوج را از زمانی به یاد میآورد که بیش از ۱۵ سال پیش برای اولین بار امتیاز بیوگرافی سیلیویا ناسار را خرید. او رقابتی با چند تهیه کننده دیگر داشت و سرانجام به این نتیجه رسید که سوال اصلی را باید از آنها بپرسد تا نتیجه لازم را بگیرد. او میگوید: از آنها پرسیدم وقتی فیلم تمام شد و شما در سینما به تماشای آن نشستهاید، چه تجربهای میخواهید داشته باشید؟ الیشیا گفت: اگر داستان درباره عشق باشد، کاملا از آن احساس راحتی میکنیم. و این ایده بود که تاثیری عمیق بر فیلم ما گذاشت.
گریزر اذعان کرد که همراه کردن آنها برای رفتن به مراسم اسکار ۲۰۰۲ سخت بود اما فیلم «ذهن زیبا» جایزه بهترین فیلم، کارگردانی، بازیگر مکمل زن برای جنیفر کانلی در نقش آلیشیا و فیلمنامه اقتباسی برای آکیوا گلدزمن را برد. آنها از افرادی نبودند که به چنین مراسمی بروند. آن شب اولین شبی بود که لبخند هر دوتایشان را دیدم.
جان نش دانشمند ریاضی در ۸۶ سالگی همراه همسرش بر اثر برخورد تاکسیای که سوار آن بودند با گاردریل کنار خیابان، کشته شدند.
در فیلم «ذهن زیبا» راسل کرو در نقش این ریاضیدان بازی کرده بود. وی بلافاصه پس از انتشار این خبر از این رویداد ابراز تاسف کرد.
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