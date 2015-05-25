حل مشکل چای سنواتی به اقتدار مدیریتی نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمدعلی نجفی در نشست مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با محوریت چای صبح دوشنبه برگزار شد اظهار کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی بر غیرقابل مصرف بودن چای سنواتی نظر صریح دارند.

وی افزود: سازمان چای باید در تمام حوزه چای با اقتدار ظاهر شود و صندوق حمایت از توسعه صنعت چای نیز با توجه به صراحت قانون باید تقویت شود.

نجفی ادامه داد: چای های سنواتی موجود در انبارها باید در فصولی که چای تولید نمی شود به عنوان استفاده صنعتی و چای غیر قابل شرب صادر شود.

استاندار بر ضرورت نظارت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان چای و نیز دستگاه های نظامی و اطلاعاتی بر صادرات چای تأکید کرد و افزود: صادرات باید از طریق مرزهای رسمی کشور انجام شده و صرفاً از انبار به مرزها منتقل شود.

وی همچنین به اخذ نظرات کارشناسی واحد در مسیر امحاء چای سنواتی اشاره کرد و گفت: با اهتمام جدی و همدلی و همزبانی همه دستگاه های مرتبط باید چای سنواتی که مثل شمشیری بر سر کشاورز، تولیدکننده و صنعت چای است، برداشته شود.

نجفی همچنین توجه به بهزراعی باغات چای را ضروری برشمرد و افزود : برای بهبود اصلاح ساختار چای انواع هرس ها در باغات چای پیگیری شده ونتایج خوبی نیز به دست آمده است.

استاندار گیلان به آمادگی دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از صنعت چای اشاره کرد و گفت: احیای ۳ هزار هکتار از باغات چای رها شده در سال گذشته با امیدی که در کشاورزان بوجود آمد نشاندهنده توجه دولت به این صنعت است.

وی تاکید کرد: با افزایش کیفیت و رفع موانع، چای داخلی باید به جایگاهی برسد که علاوه بر معرفی در سطح جهانی، توسط مشتریان پیش خرید شود.