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۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۱۰

نجفی:

حل مشکل چای سنواتی به اقتدار مدیریتی نیاز دارد

حل مشکل چای سنواتی به اقتدار مدیریتی نیاز دارد

رشت- استاندار گیلان با تاکید بر غیرقابل مصرف بودن چای سنواتی گفت: سازمان چای باید با حمایت وزارت جهاد کشاورزی در تصمیم گیری درباره چای سنواتی با اقتدار ظاهر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمدعلی نجفی در نشست مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با محوریت چای صبح دوشنبه برگزار شد اظهار کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی بر غیرقابل مصرف بودن چای سنواتی نظر صریح دارند.

وی افزود: سازمان چای باید در تمام حوزه چای با اقتدار ظاهر شود و صندوق حمایت از توسعه صنعت چای نیز با توجه به صراحت قانون باید تقویت شود.

نجفی ادامه داد: چای های سنواتی موجود در انبارها باید در فصولی که چای تولید نمی شود به عنوان استفاده صنعتی و چای غیر قابل شرب صادر شود.

استاندار بر ضرورت نظارت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان چای و نیز دستگاه های نظامی و اطلاعاتی بر صادرات چای تأکید کرد و افزود: صادرات باید از طریق مرزهای رسمی کشور انجام شده و صرفاً از انبار به مرزها منتقل شود.

وی همچنین به اخذ نظرات کارشناسی واحد در مسیر امحاء چای سنواتی اشاره کرد و گفت: با اهتمام جدی و همدلی و همزبانی همه دستگاه های مرتبط باید چای سنواتی که مثل شمشیری بر سر کشاورز، تولیدکننده و صنعت چای است، برداشته شود.

نجفی همچنین توجه به بهزراعی باغات چای را ضروری برشمرد و افزود : برای بهبود اصلاح ساختار چای انواع هرس ها در باغات چای پیگیری شده ونتایج خوبی نیز به دست آمده است.

استاندار گیلان به آمادگی دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از صنعت چای اشاره کرد و گفت: احیای ۳ هزار هکتار از باغات چای رها شده در سال گذشته با امیدی که در کشاورزان بوجود آمد نشاندهنده توجه دولت به این صنعت است.

وی تاکید کرد: با افزایش کیفیت و رفع موانع، چای داخلی باید به جایگاهی برسد که علاوه بر معرفی در سطح جهانی، توسط مشتریان پیش خرید شود.

کد مطلب 2760139

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