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۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۸:۰۵

تیراندازی امروز در تونس عملیات تروریستی نبود

تیراندازی امروز در تونس عملیات تروریستی نبود

یک سرباز تونسی امروز با شلیک به سمت نظامیان در یک پایگاه نظامی در پایتخت این کشور یک افسر و دو سرباز دیگر را از پای درآورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک سرباز تونسی امروز با شلیک به سمت نظامیان در یک پایگاه نظامی در پایتخت این کشور یک افسر و دو سرباز دیگر را از پای درآورد.

در این حادثه، ۳ سه نظامی کشته و ۱۵ نفر مجروح شدند.

بلافاصله پس از این تیراندازی بالگردهای ارتش برفراز پادگان «بوشوشه» محل این حادثه به پرواز درآمده و نیروهای امنیتی تحقیقات گسترده ای را برای کشف علل و عوامل آن آغاز کردند.

محمد علی العروی، سخنگوی وزارت کشور تونس عصر امروز اعلام کرد که حادثه تیراندازی در پادگان نظامی "بوشوشه" در پایتخت این کشور، یک عملیات تروریستی نمی باشد.

بر اساس اعلام منابع خبری، عامل تیراندازی امروز از اختلال‌های روانی رنج می برده است.

کد مطلب 2760350
پیمان یزدانی

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