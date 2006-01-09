در بازنگري رشته حقوق بايد حقوقي و منطقي عمل كرد نه احساسي و شعارگونه // ضعف دانش ترجمه اي در دانشجويان حقوق مشهود است

دكتر "فرهاد طلايي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: امروزه رشته ها و گرايش هاي جديدي در رشته حقوق مطرح شده است و اين رشته ها نياز به واحدهاي درسي و سرفصل هاي جديدي دارند.

وي كيفيت آموزش را در رشته حقوق پائين دانست و اظهار داشت: مشخص نيست از فارغ التحصيل اين رشته چه انتظاري مي رود و استاندارد مشخصي براي تحصيل در رشته هاي مختلف حقوقي تعيين نمي شود.

كيفيت آموزش در رشته حقوق پائين است. مشخص نيست از فارغ التحصيل اين رشته چه انتظاري مي رود و استاندارد مشخصي براي تحصيل در رشته هاي مختلف حقوقي تعيين نمي شود

اين استاد حقوق دانشگاه شيراز در خصوص واحدهاي درسي در رشته حقوق تصريح كرد: واحدهاي درسي در رشته حقوق نياز مبرم به بازنگري و تجديد نظر دارد. بسياري از مباحث مورد نياز و كاربردي روز در سطح كارشناسي حقوق تنها درحد 2 تا 4 واحد تدريس مي شوند. وي در ادامه خاطرنشان كرد: به عنوان مثال گرايش حقوق بين الملل در مقطع كارشناسي كمتر مورد توجه قرارمي گيرد. اين در حالي است كه مباحثي چون انرژي هسته اي به وسيله پايه هاي حقوق بين الملل مورد بررسي قرار مي گيرد.

در بازنگري دروس و عناوين رشته حقوق بهتر است حقوقي و منطقي عمل كرد

"طلايي" تأكيد كرد: در بازنگري دروس، سرفصل ها و عناوين رشته حقوق بهتر است حقوقي و منطقي عمل كرد نه احساسي و شعارگونه.

وي وظيفه اصلي مسئولين دانشكده هاي حقوق را ارتقا كيفيت آموزش و بالا بردن انگيزه اساتيد و دانشجويان دانست و گفت: بايد سياست هايي اتخاذ شود كه اساتيد و قشر دانشگاهي حقوق از شرايط آموزشي و پژوهشي دور نشوند.

استاد دانشگاه شيراز در خصوص ارتباط دانشجويان رشته حقوق با مراجع قضايي و دادگاهي بيرون از دانشگاه اظهار داشت: تنها دانشگاه علوم قضايي در تهران طرحي را مبني بر بازديد و ارتباط هر چه بيشتر دانشجويان رشته حقوق با مراجع قضايي دارد و دانشگاه هاي ديگر چندان ارتباطي را با دادگاه ها ندارند.

منابع درسي حقوق در ايران كلاسيك و سنتي است

دانش ترجمه اي و زبان انگليسي دانشجويان رشته حقوق ضعيف است. دانشجويان اين رشته آنقدر در دانستن زبان هاي خارجي ضعيف هستند كه نمي توان با معرفي منابع لاتين و اصلي مشكلات منابع درسي فارسي را مرتفع كرد

وي با اشاره به منابع درسي رشته حقوق افزود: منابع درسي حقوق در ايران كلاسيك و سنتي است. با توجه به تنوع گرايش هاي حقوق، منابع درسي متنوع و با استاندارد بالا در دانشگاه هاي كشور تدريس نمي شود. همچنين اين منابع به صورتي سيستماتيك و با اهداف مشخص به چاپ نمي رسد. اين استاد دانشگاه شيراز دانش ترجمه اي و زبان انگليسي را در دانشجويان رشته حقوق ضعيف ارزيابي كرد و گفت: دانشجويان اين رشته آنقدر در دانستن زبان هاي خارجي ضعيف هستند كه نمي توان با معرفي منابع لاتين و اصلي مشكلات منابع درسي فارسي را مرتفع كرد.

وي با اشاره به مشكلات اساتيد در دانشگاه ها افزود: اساتيد رشته حقوق نيز مانند ديگر اساتيد، وجود يك نظام عادلانه در ارزيابي توانايي هاي آموزشي و پژوهشي را ضروري مي دانند. مكانيزم و معيار دقيق علمي براي ارزيابي اساتيد رشته حقوق جهت تقويت انگيزه هاي آموزشي و پژوهشي آنها موثر است.