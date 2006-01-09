در بازنگري رشته حقوق بايد حقوقي و منطقي عمل كرد نه احساسي و شعارگونه // ضعف دانش ترجمه اي در دانشجويان حقوق مشهود است

دكتر "فرهاد طلايي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: امروزه رشته ها و گرايش هاي جديدي در رشته حقوق مطرح شده است و اين رشته ها نياز به واحدهاي درسي و سرفصل هاي جديدي دارند.
وي كيفيت آموزش را در رشته حقوق پائين دانست و اظهار داشت: مشخص نيست از فارغ التحصيل اين رشته چه انتظاري مي رود و استاندارد مشخصي براي تحصيل در رشته هاي مختلف حقوقي تعيين نمي شود.
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كيفيت آموزش در رشته حقوق پائين است. مشخص نيست از فارغ التحصيل اين رشته چه انتظاري مي رود و استاندارد مشخصي براي تحصيل در رشته هاي مختلف حقوقي تعيين نمي شود
در بازنگري دروس و عناوين رشته حقوق بهتر است حقوقي و منطقي عمل كرد
"طلايي" تأكيد كرد: در بازنگري دروس، سرفصل ها و عناوين رشته حقوق بهتر است حقوقي و منطقي عمل كرد نه احساسي و شعارگونه.
وي وظيفه اصلي مسئولين دانشكده هاي حقوق را ارتقا كيفيت آموزش و بالا بردن انگيزه اساتيد و دانشجويان دانست و گفت: بايد سياست هايي اتخاذ شود كه اساتيد و قشر دانشگاهي حقوق از شرايط آموزشي و پژوهشي دور نشوند.
استاد دانشگاه شيراز در خصوص ارتباط دانشجويان رشته حقوق با مراجع قضايي و دادگاهي بيرون از دانشگاه اظهار داشت: تنها دانشگاه علوم قضايي در تهران طرحي را مبني بر بازديد و ارتباط هر چه بيشتر دانشجويان رشته حقوق با مراجع قضايي دارد و دانشگاه هاي ديگر چندان ارتباطي را با دادگاه ها ندارند.
منابع درسي حقوق در ايران كلاسيك و سنتي است
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دانش ترجمه اي و زبان انگليسي دانشجويان رشته حقوق ضعيف است. دانشجويان اين رشته آنقدر در دانستن زبان هاي خارجي ضعيف هستند كه نمي توان با معرفي منابع لاتين و اصلي مشكلات منابع درسي فارسي را مرتفع كرد
وي با اشاره به مشكلات اساتيد در دانشگاه ها افزود: اساتيد رشته حقوق نيز مانند ديگر اساتيد، وجود يك نظام عادلانه در ارزيابي توانايي هاي آموزشي و پژوهشي را ضروري مي دانند. مكانيزم و معيار دقيق علمي براي ارزيابي اساتيد رشته حقوق جهت تقويت انگيزه هاي آموزشي و پژوهشي آنها موثر است.
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