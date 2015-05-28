  1. استانها
۷ خرداد ۱۳۹۴، ۸:۱۱

تنها یک چهارم بافندگان فرش در خراسان رضوی بیمه هستند

مشهد- با وجود فعالیت ۹۰ هزار بافنده فرش فعال در خراسان رضوی تنها ۲۱ هزار نفر و به میزان یک چهارم تعداد بافندگان فرش تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی شامگاه  چهارشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه فرش در محل نمایشگاه بین المللی مشهد اظهار کرد: در استان حدود ۹۰ هزار بافنده فعال وجود دارد که حدود ۲۱ هزار نفر از آن ها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند.

علی غفوری مقدم گفت: صنعت و هنر فرش ایران جایگاهی بسیار بالاتر از آن چیزی است که در نمایشگاه صنعت فرش به عرضه گذاشته شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۵۰۰ مجتمع متمرکز و غیرمتمرکز فرش در استان مجوز فعالیت در زمینه های آموزش و تولید فرش دستباف را دریافت کرده اند.

غفوری مقدم ابراز کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تلاش دارد تا در جهت ارتقای جایگاه فرش استان اقدامات موثری از قبیل برگزاری دوره های آموزشی در سطوح مختلف اشتغال، تولید، تجار و صادرکنندگان با هدف ارتقاء جایگاه صادرات فرش استان داشته باشد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: در این راستا از امکانات بسیج سازندگی بهره برده ایم و مهم ترین اولویت خود را در سال جاری ایجاد اشتغال پایدار و صادرات قرار داده ایم.

