به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود زنده یاد مهران دوستی روز گذشته چهارشنبه ششم خرداد ماه با حضور مسئولان و مدیران رادیو از جمله محمد سرافراز رییس رسانه ملی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، سیدمحمد حسینی وزیر سابق ارشاد، نسرین آبروانی معاون صدای رسانه ملی، علی دارابی معاون سابق سیما، حسن خجسته معاون اسبق صدا، محمدرضا جعفری جلوه مدیر شبکه دو، بهنام احمدپور مدیر رادیو ایران، علی سیفی مدیر رادیو جوان، سعید معدن کن مدیر رادیو تهران و جمعی از هنرمندان و گویندگان برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام محمدرضا رنجبر امام جماعت مسجد بلال به ایراد سخنرانی پرداخت و درباره مهران دوستی گفت که او حنجره خود را با خدا معامله کرده بود.

بهروز رضوی گوینده پیشکسوت رادیو بعد از پایان این مراسم درباره مهران دوستی به خبرنگار مهر گفت: مهران دوستی غیر از صدای ویژه و منحصر به فردی که داشت که حتی باعث شد بسیاری از او تقلید کنند. او در دنیای گویندگی یک پدیده بی نظیر بود که فقدان او واقعا باعث تاسف است.

وی بیان کرد: او گوینده توانایی بود و در تمام عرصه های گویندگی از رادیو گرفته تا اجرای متن های مستند و فیلم درخشان بود و همچنین در برنامه هایش انرژی بسیاری به شنوندگان تزریق می کرد.

داریوش کاردان نیز درباره شناخت و همکاری خود با مهران دوستی بیان کرد: من مهران را به اندازه طول همکاریم با رادیو می شناسم یعنی از زمانیکه به جبهه رفتم و او در رادیو جبهه بود و بعد هم خودم به رادیو آمدم و برنامه های مختلفی در رادیو ساختم چون در عرصه های مختلفی از تلویزیون گرفته تا برنامه سازی و اجرا فعالیت داشتم.

وی افزود: مهران برای من نمونه یک فرد «عشق به رادیو» بود چون همه ما می گفتیم که عاشق رادیو هستیم اما به نوعی گریزی زدیم و به تلویزیون آمدیم اما مهران دوستی از همان ابتدا در رادیو ماند.

کاردان در پایان با بیان اینکه معتقدست زندگی و مرگ دست خداست گفت: با این حال الان زمان رفتن مهران دوستی نبود. من به اینجا آمدم تا کمی تسکین پیدا کنم اما حالم بدتر شد و تسکینی نیافتم.

منوچهر والی زاده دوبلور پیشکسوت فیلم و سریال نیز از دیگر دوستان مهران دوستی بود که در این باره توضیح داد: دیگر نظیر مهران دوستی پیدا نخواهد شد چراکه او از نظر اخلاقی، هنری و صدایی که خداوند به او بخشیده بود ویژه بود. از طرف دیگر یک دوست بسیار خوب بود که همه دوبلورها را دوست داشت. من چندین بار به برنامه «کافه رادیو» رفتم و ما با هم حرف زدیم و الان فکر می کنم که این شخصیت و طنین آن صدا دیگر یافت نخواهد آمد.

وی درباره علاقه دوستی به دوبلورها بیان کرد: مهران دوستی عاشق رادیو بود تا دوبله و البته همیشه می گفت که دوست دارم، بیایم و دوبلورها را ببینم و با آنها حرف بزنم.

همچنین مژده لواسانی از مجریان رادیو و تلویزیون نیز درباره مهران دوستی یادآور شد: من از کودکی در کنار پیشکسوت های این حرفه بزرگ شدم و همه آنها نسبت به من جایگاه استادی دارند اما مهران دوستی در کنار همه این پیشکسوت ها به شکل دیگری به ما لطف داشت و انرژی می داد. با اینکه من از رادیو به تلویزیون رفته بودم اما او برنامه مرا می دید و هربار نکاتی را به من بیان می کرد و به من ایده و انرژی می داد و این برای من بسیار باعث افتخار بود.

مجری برنامه «کافه سوال» اظهار کرد: بارها به من بیان می کرد در کاری که انجام می دهم نگرانی نداشته باشم و در نظر او من دیده شده بودم.

وی در پایان گفت: آنچه که دل مرا به درد می آورد این است که او همیشه انرژی و دلگرمی می داد و حتی احساس می کرد که باید به شما کمک کند و من فکر می کنم دیگر نمی توانیم فردی مثل او داشته باشیم که اینقدر خوب باشد. من بسیار خوشحالم که روزهایی را در رادیو گذراندم که امثال مهران دوستی در آن فعالیت داشتند. به نطر من رادیو بی صدا شد و تصور شنیدن رادیو بدون صدای مهران دوستی که برند رادیویی ماست برای من ناممکن است اما چه کنم که ما به ناممکن ها عادت کرده ایم.

محمدصادق رحمانیان مدیر رادیو فرهنگ، محمدحسین محمدزاده مدیر رادیو قرآن، حمیدرضا خزایی مدیر وقت رادیو جبهه، بهروز رضوی، ژاله صادقیان، هرمز شجاعی مهر، داریوش کاردان، فرزاد حسنی، مجید اخشابی، اردشیر منظم، علیرضا جاویدنیا، بهمن هاشمی، مجید قناد، امیرعباس اشرف، محمد سلوکی، نیما کرمی، فریبرز گلبن و... از دیگر حاضران در مراسم سومین روز درگذشت مهران دوستی بودند.