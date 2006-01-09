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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۹:۲۳

گزارش تصويري/ سرداران شهيد سانحه هوايي سقوط هواپيماي فالكن سپاه

گزارش تصويري/ سرداران شهيد سانحه هوايي سقوط هواپيماي فالكن سپاه

جمعي از شهداي سانحه هوايي اروميه ( فرماندهي نيروي زميني سپاه -فرمانده لشگر 27 محمدرسول الله (ص)-معاونتهاي طرح و برنامه- عمليات-اطلاعات و فرماندهي توپخانه نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

سردار سرلشگر پاسدار شهيد احمد كاظمي/ فرمانده نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

سردار سرتيپ پاسدار شهيد سعيد مهتدي/ فرمانده لشگر حضرت محمدرسول الله (ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

سردار سرتيپ پاسدار شهيد صفدر رشادي/ معاونت طرح و برنامه-مالي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

سردار سرتيپ پاسدار شهيد سعيد سليماني/ معاونت عمليات نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

سردار سرتيپ پاسدار شهيد غلامرضا يزداني/ فرمانده توپخانه نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

سردار سرتيپ پاسدار شهيد نبي الله شاهمرداي (حنيف)/ معاونت اطلاعات نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

عكس/ خبرگزاري مهر

کد مطلب 276295

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