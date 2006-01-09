گزارش تصويري/ سرداران شهيد سانحه هوايي سقوط هواپيماي فالكن سپاه

سردار سرلشگر پاسدار شهيد احمد كاظمي/ فرمانده نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
سردار سرتيپ پاسدار شهيد سعيد مهتدي/ فرمانده لشگر حضرت محمدرسول الله (ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
سردار سرتيپ پاسدار شهيد صفدر رشادي/ معاونت طرح و برنامه-مالي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
سردار سرتيپ پاسدار شهيد سعيد سليماني/ معاونت عمليات نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
سردار سرتيپ پاسدار شهيد غلامرضا يزداني/ فرمانده توپخانه نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
سردار سرتيپ پاسدار شهيد نبي الله شاهمرداي (حنيف)/ معاونت اطلاعات نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
عكس/ خبرگزاري مهر
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