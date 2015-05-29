مشکلات جوانان کاهش یابد/ لزوم توسعه فضاهای فرهنگی و دینی بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای امروز نماز جمعه بوشهر به مذاکرات هستهای اشاره کرد و با بیان اینکه آمریکا با خوی استکباری، تحقیر و تهدید وارد مذاکرات شده است، ادامه داد: هیچ اعتمادی به آمریکا وجود ندارد و آنها همواره در فکر برتری هستند و به مذاکرات با دید برد - برد نگاه نمیکنند.
وی با بیان اینکه آمریکا مسئول تمام جنایات در سطح جهان است، خاطرنشان ساخت: آمریکاییها هر روز خواسته جدیدی را مطرح میکنند و خواستههای آنها به بازدید از مراکز نظامی و گفتگو با دانشمندان هستهای محدود نمیشود و در روزهای آینده چیزهای جدیدی را خواهند خواست.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه آمریکاییها در پی تسلیم کردن ایران هستند، اضافه کرد: ایران اسلامی هیچگاه تسلیم نمیشود و در این مذاکرات نیز به دنبال توافق سالم و عزت آفرین است و توافقی را میخواهیم که سالم و عزت آفرین باشد.
وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر اینکه کسی حق بازجویی از دانشمندان و نخبگان هستهای و بازدید از مراکز نظامی و هستهای کشور را ندارد، افزود: هیچ اعتمادی به آمریکا نداریم و اجازه زیادهخواهی به آنها نمیدهیم.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به اینکه برخی از سران کشورهای حوزه خلیج فارس که به دنبال جنگ نیابتی هستند، افزود: در صورت کوچکترین تعرض به آب و خاک ایران اسلامی، دشمنان بیشترین ضربه را دریافت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه مردم ولایتمدار استان بوشهر آماده دفاع از حریم ولایت هستند، تصریح کرد: استان بوشهر پایتخت سلحشوری در دفاع از حریم ولایت و سرزمین ایمان، شجاعت و پایمردی است.
امام جمعه بوشهر با اشاره به ۱۴ خرداد سالروز ارتحال امام راحل، امام راحل را نماد معرفت، بصیرت، هوشمندی و شجاعت دانست و افزود: انتخاب شایسته رهبر معظم انقلاب اسلامی با تقدیر الهی سب تحول مهمی در جهان و افتخار برای جهان اسلام شد.
وی در ادامه با تبریک میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود(عج) اضافه کرد: مراسم باشکوه نیمه شعبان در استان بوشهر برگزار میشود و باید تلاش شود که این مراسمات در نقاط مختلف استان با شکوه بالایی برگزار شود.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره با تبریک سالروز میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان ادامه داد: باید به جوانان توجه ویژهای صورت بگیرد و فضای فرهنگی تفریحی ویژه جوانان به شکل صحیح و سالم گسترش داده و مدیریت شود.
