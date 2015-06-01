به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان دشتی با دارا بودن شش هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی تحت کشت محصول گوجه فرنگی همواره به عنوان یکی از قطب‌های تولید این محصول در سطح استان بوشهر مطرح است.

یکی از مشکلاتی که این سال‌ها کشاورزان استان بوشهر و به تبع آن شهرستان دشتی با آن درگیر هستند و نارضایتی زیاد مردم نیز تاکنون به دنبال داشته است، استفاده از کودهای مرغی در مزارع کشاورزی است.

این کودهای مرغی فله‌ای که به صورت غیر بهداشتی در مزارع رها می‌شود، بیماری‌های زیادی ایجاد می‌کند و بوی بد و ازدیاد مگس‌ها را به دنبال دارد و همواره مردم شهرها و روستاهای همجوار با این مزارع کشاورزی را کلافه کرده است.

از طرفی نیز کودهای مرغی بسته‌بندی دارای هزینه بالایی برای کشاورزان است و همین موضوع باعث شده که آنها کمتر استقبال کنند.

مردم مناطق اطراف این مزارع به شدت از وضعیت بوی بد این کودها و همچنین جمع شدن حشرات اطراف آن انتقاد دارند و خواستار برخورد جدی با کشاورزان متخلف در این زمینه هستند.

معرفی کشاورزان متخلف به مراجع قضایی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استفاده از کود مرغی فله‌ای با رعایت اصول بهداشتی که قبلا به کشاورزان این شهرستان آموزش و اطلاع رسانی شده بود ممنوع نیست.

امرالله احمدی افزود: توصیه ما به کشاورزان استفاده از کودهای مرغی بسته‌بندی و پلت شده است و کشاورزانی که کودهای فله‌ای بدون روکش در مزارع خود رها می‌کنند جرم محسوب می‌شود و بهداشت با آنها برخورد خواهد کرد.

وی بیان کرد: کشاورزانی که زمین‌های کشاورزی آنها در مجاورت شهرها و روستاها قرار دارند که سلامت مردم را تهدید می کند باید بیشتر به این موضوع توجه کنند.

احمدی بیان کرد: در سال گذشته تعدادی از کشاورزان به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی توسط شبکه بهداشت به مراجع قضایی معرفی شدند.

هزینه‌های کودهای بسته‌بندی بالا است

وی اضافه کرد: از طرفی چون هزینه‌های کودهای بسته‌بندی برای کشاورزان بالا است و کودهای فله‌ای برای آنها مرقوم به صرفه‌تر است، به همین دلیل آنها از این کودها استفاده می‌کنند.

احمدی بر رعایت اصول بهداشت در مزارع کشاورزی تاکید کرد و گفت: از همه کشاورزان و به‌ویژه گوجه‌کاران تعهد کتبی در مراکز کشاورزی گرفته شده که برابر اصول اعلام شده از کودها استفاده کنند که در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد.

وی در خصوص کودهای پلت نیز گفت: کودهای پلت کمتر در دسترس هستند و قیمت بالایی دارند و از طرفی خاک‌های مناطق جنوبی از نظر مواد الی فقیر هستند و به همین علت استفاده از کودهای فله‌ای بیشتر مورد استفاده عموم کشاورزان قرار می‌گیرد.

گسترش بیماری‌ها و نارضایتی شدید مردم

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استفاده از کودهای مرغی فله‌ای غیر بهداشتی در مزارعی که در حاشیه شهرها و روستاها قرار دارد مشکلاتی زیادی از جمله ازدیاد مگس(مگس زایی)، بیماری اسهال روده‌ای، بوی بد و حتی بعضا ممکن است سالک ایجاد کند.

دکتر اصغر بحرانی اضفه کرد: این موضوع باعث نارضایتی و شکایت‌های مکرر مردم به شبکه بهداشت، شوراها، شهرداری‌ها و جهاد کشاورزی شده است و آنها دائما از این موضوع ابراز نارضایتی دارند.

وی بیان کرد: این کودها در فصل کشت محصول گوجه فرنگی در مزارع بیشتر نمود دارد و بیماری‌هایی زیادی نیز ایجاد می کند.

لزوم استفاده از کودهای جایگزین

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی بر لزوم استفاده از کودهای جایگزین از جمله کودهای کمپوست، الی، کود حیوانی و کود مرغی بسته‌بندی شده تاکید کرد و گفت: ما با کشاورزانی که کودهای آنها به تائید دستگاه‌های ذیربط برسند هیچ گونه مشکلی نداریم ولی با کودهای مرغی فله‌ای که سلامت مردم را به خطر می اندازد برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در همین راستا در سال گذشته ۱۸۰ نفر از افراد متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند، تصریح کرد: همواره به کشاورزانی که از این کودها استفاده می‌کردند تذکرات لازم داده شده و در سال‌های گذشته نیز برای آنها دوره‌های آموزشی برگزار شده است.

بحرانی بیان کرد: در هفته سلامت امسال نیز توسط کارشناسان شبکه بهداشت مجددا در شهر خورموج و شهرهای همجوار و روستا آموزش‌های لازم به کشاورزان داده شده است.

از ورود کودهای فله‌ای جلوگیری شود

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان دشتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر رعایت الزامات بهداشتی برای سلامت مردم تاکید کرد و اظهار داشت: در صورت عدم رعایت الزامات موجب بروز مشکلات و معضلات بهداشتی و زیست محیطی و هم چنین نارضایتی، صلب آرامش و آسایش مردم در پی خواهد داشت.

محمد حسینی ادامه داد: استفاده از کودهای مرغی فله‌ای غیر بهداشتی برای کشاورزی مشکلات بهداشتی در پی خواهد داشت که آگاهی بخشی کشاورزان به طریق مقتضی توسط دستگاه‌های ذیربط الزامی است.

وی ادامه داد: چند سالی است که برخی از کشاورزان از کودهای مرغی استفاده می‌کنند که امید است همه کشاورزان به مقوله آموزش اهتمام جدی داشته باشند.

حسینی تصریح کرد: در حال حاضر کشاورزان با آموزش‌هایی که به صورت مجانی در اختیار آنها قرار می‌گیرد، امیدواریم با آگاهی بخشی آنها در زمینه استفاده از کود مرغی این مشکل مهم مرتفع شود.

کودهای جایگزین به کشاورزان معرفی شود

وی همچنین از دستگاه‌های ذیربط، شوراهای اسلامی و دهیاران خواست تا با آگاهی بخشی به کشاورزان از ورود کودهای فله ای جلوگیری به عمل آید.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان دشتی ادامه داد: آخرین راهکار در صورت عدم رعایت الزامات بهداشتی معرفی افراد به توسط دستگاههای ذیربط مقام قضایی است.

وی با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی به منظور تشویق و ترغیب کشاورزان کودهای جایگزین به کشاورزان معرفی کند، تصریح کرد: از تردد خودروهایی که اقدام به حمل کودهای غیر بهداشتی فله‌ای می‌کنند جلوگیری به عمل خواهد آمد.

کشاورزان همکاری کنند و مسئولان، نظارت و برخورد

یکی از مهمترین دلایل استفاده کشاورزان از کودهای مرغی، فقیر بودن زمین‌های کشاورزی است که کشاورزان می‌خواهند با استفاده از این کودها، کمبودهای مواد آلی در زمین‌های خود را جبران کنند.

عدم آشنایی کشاورزان منطقه با انواع مختلف کود و کاربردهای آنها، عدم آگاهی از خطرات کودهای مرغی و همچنین بالا بودن قیمت برخی از کودها باعث می‌شود که کشاورزان از کودهای مرغی استفاده کنند.

حال با توجه به آموزش‌هایی که در این زمینه ارائه می‌شود، می‌طلبد که کشاورزان برای بهبود وضعیت بهداشت کشاورزی و سلامت مردم منطقه و همچنین رعایت حال مصرف کنندگان این محصولات کشاورزی، از این کودها استفاده نکنند.

البته مسئولان نیز باید برنامه‌های نظارتی و برخوردهای قانونی خود در این زمینه را توسعه دهند.