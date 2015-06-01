به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه «شهرزاد» که این‌روزها در میانه‌ ضبط خود قرار دارد، برای تصویربرداری بخشی از قسمت‌های خارجی قرار است طی یکی دو هفته‌ آینده به شهرک سینمایی غزالی برود.

گروه هنری و طراحی صحنه‌ این سریال اما زودتر از سایر گروه به شهرک سینمایی رفتند و دست به بازسازی وسیع بخشی از آن از جمله خیابان لاله‌زار زدند که یکی از مهم‌ترین خیابان‌های تهران در دهه ۳۰ و البته یادگاری علی حاتمی برای سینما است.

گروه هنری شهرزاد مغازه‌ها و خیابان لاله‌زار شهرک سینمایی را بار دیگر طراحی کرده و علاوه‌ بر بازسازی برخی از ساختمان‌های داخل این خیابان از جمله گراندهتل و سینما تابان و جواهری غازاریان در این خیابان، بیش از ۳۰ مغازه‌ جدید را که در دهه‌ ۳۰ در خیابان لاله‌زار شناخته شده بودند به این خیابان اضافه کردند.

دفتر «روزنامه‌ باختر امروز» که حسین فاطمی آن را منتشر می‌کرد یکی از ساختمان‌هایی است که در شهرک سینمایی غزالی برای مجموعه‌ شهرزاد ساخته شده است. صفحه‌فروشی بتهوون که در سال ۱۳۳۲ توسط مرحوم کریم چمن‌آرا در لاله‌زار شروع به کار کرد نیز یکی دیگر از مغازه‌هایی است که در خیابان لاله‌زار ساخته شده است. خیابان لاله‌زار تنها بخش از شهرک غزالی نیست که تیم هنری و طراحی مجموعه‌ شهرزاد آن را بازسازی کرده است.

ایده‌ ساخت شهرک سینمایی غزالی در سال ۱۳۵۸ توسط شادروان علی حاتمی و ولی‌الله خاکدان مطرح شد. حاتمی در آن زمان ایده‌ ساخت شهرکی سینمایی را برای مجموعه‌ تلویزیونی که به تهران دهه‌ بیست مربوط بود، داشت. ایده‌ای که بعد از انجام مطالعاتی که روی شهرک سینمایی چینه‌چیتا داشت با طراحی جانی کورتینا یکی از مشهورترین طراحان ایتالیایی و گروه بزرگ او در مقیاس يک به صد آماده و بعد از مکان‌یابی در زمینی حدود ۱۰هکتار اجرا شد.

در طراحی اولیه‌ خیابان‌های اصلی تهران قدیم یعنی خیابان لاله‌زار و میدان توپخانه و خیابان اکباتان بازسازی شد. حاتمی بعدها برای فیلم «جهان پهلوان»، محله‌ خانی‌آباد را نیز به این شهرک اضافه کرد.

این شهرک سینمایی یادگاری مهم علی حاتمی بود که فضای مناسب آن امکان ساخت دکورهای سریال‌های تازه‌ای را می‌داد. اما این نخستین بار است که بعد از چندین سال بخشی از تهران قدیم آن بازسازی چنین گسترده‌ای را شاهد است.

داستان مجموعه‌ «شهرزاد» در سال ۱۳۳۲ آغاز می‌شود و تلفیقی از تاریخ، عاشقانه‌ها و رقابت بر سر قدرت در این دهه را به نمایش می‌گذارد. برای ساخت این مجموعه که یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌هایی است که در چندسال گذشته در بخش خصوصی تولید شده است، بیش از ۱۰۰ لوکیشن بازسازی شده و به شکل دهه‌ ۳۰ بازگردانده شده است.

داستان سریال «شهرزاد» توسط حسن فتحی با همراهی نغمه ثمینی نوشته شده است. در «شهرزاد» سه‌نسل از ستاره‌های شناخته‌شده‌ تئا‌تر، سینما و تلویزیون در کنار یکدیگر قرار گرفته و داستان آن را بازگو می‌کنند.

علی نصیریان، ترانه علیدوستی، شهاب حسینی و مصطفی زمانی، ابوالفضل پورعرب، جمشید هاشم‌پور، محمود پاک‌نیت، مهدی سلطانی، سهیلا رضوی، فریبا متخصص، پریناز ایزدیار، نسیم ادبی، رامین ناصرنصیر، امیرحسین رستمی، هومن برق‌نورد، غزل شاکری و گلاره عباسی از بازیگران سریال «شهرزاد» هستند.

قسمت‌های میانی این مجموعه در حال حاضر در مرحله‌ تصویربرداری است و به‌طور همزمان قسمت‌های فیلمبرداری‌ شده‌ ابتدایی آن در حال صداگذاری و تدوین است.

مدیريت تصویربرداری مجموعه‌ «شهرزاد» را افشین احمدی بر عهده دارد و تدوین همزمان آن را مهدی حسینی‌‌وند انجام می‌دهد. مدیر صدابرداری این مجموعه خسرو کیوان‌مهر و طراحی صحنه‌ آن بر عهده حسن روح‌پروری است. همچنين طراحی لباس این سریال تاریخی با مدیریت ژاله زکی‌زاده انجام شده است. مجموعه‌ «شهرزاد» به تهیه‌کنندگی سیدمحمد امامی و سرمایه‌گذاری سیدمحمدهادی رضوی و سیدمحمد امامی از نيمه‌ مردادماه ۱۳۹۴ روانه‌ شبکه‌ خانگی خواهد شد.