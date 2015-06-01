به گزارش خبرگزاری مهر، حمید کارگر در دیدار با مدیرکل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در جهت صیانت از حقوق مالکیت معنوی فرش دستباف و طی رایزنی‌ها با این اداره کل، از همه ظرفیت‌ها و امکانات حقوقی در عرصه بین المللی برای پاسداری از هنر- صنعت فرش دستباف ایران استفاده می کنیم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران، ضمن سپاسگزاری از همراهی های اداره کل مالکیت صنعتی در ثبت ملی و جهانی مناطق جغرافیایی فرش دستباف ایران که نمونه اخیر آن ثبت بین المللی ۱۰ منطقه فرشبافی کشور بوده است، خواستار تداوم این روند با شتاب بیشتر شد.

وی همچنین از برنامه پیش روی مرکز متبوع خود برای ادامه روند ثبت ملی و بین المللی فرش گفت.