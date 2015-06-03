تئاتر کشور سپاسدار احمد شد/ شیراز مهد نمایش ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، تالار حافظ شیراز در شب میلاد امام زمان(عج) میزبان بزرگان تئاتر کشور و استان فارس بود تا در کنار جوانان هنرمند و هنردوست از زحمات کسی که چندین دهه در عرصه های بازیگری، نمایشنامه نویسی، کارگردانی و پژوهش تئاتر کشور حضور داشته تقدیر کنند.

احمد سپاسدار(عزیز) شروع فعالیتهای خود را از سال ۱۳۴۳ آغاز کرد و آثاری همچون دورنمای ملکه،رستم و سهراب، شهرافسانه ها، قوهای وحشی را در کارنامه خود دارد.

یک جلد کتاب پژوهشی با عنوان تاریخ تئاتر فارس و چندین پژوهش و مقاله در دست اقدام و نشرمقاله های تخصصی پیرامون تئاتر در نشریات مختلف هنری- نویسنده و کارگردان تئاتر وتلویزیون در دست دارد.

سپاسدار پایه گذار تئاتر علمی در استان فارس است که قریب به چهل و چهار سال در زمینه هنر نمایش فعالیت مستمر داشته، داوری چهل جشنواره تئاتر، حضور در ده ها جشنواره معتبر تئاتر، کسب عنوان تئاتر به مفهوم مطلق از جشنواره فجر برای نمایش قوههای وحشی و کسب ده ها جایزه و لوح تقدیر و دیپلم افتخار، تدریس در دانشگاه، دبیرستان، انجمن نمایش و مراکز فرهنگی و هنری در طی سه دهه اخیر از دیگر افتحارات احمد سپاسدار است.

شیراز قطب تئاتر کشور است

اما این مراسم سراسر شاد از زمانی به اوج رسید که رئیس انجمن هنرهای نمایشی کشور، شیراز را به عنوان قطب تئاتر کشور انتخاب کرد و گفت: امروز تجلیل از احمد سپاسدار به معنی تقدیر از تئاتر کشور است.

اشرف طباطبایی افزود: تئاتر کشور از استان فارس و هنرمندان آن سرافراز است و باید اعلام کنیم که فارس قطب تئاتر کشوراست.

وی تصریح کرد: تمامی زیر ساختهای برای به دست آوردن این لقب فراهم است زیرا امروز شیراز و فارس بر بالهایی قرار گرفته اند که در کمتر مکانی می توان یافت.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی کشور تاکید کرد: فرهنگ دینی مردم شیراز و فارس در زیر سایه حضرت شاهچراغ(ع)، وجود بزرگان فرهنگ و هنر مانند حافظ و سعدی و در این میان وجود فرهنگ چندین هزار ساله در فارس که نمونه آن تخت جمشید است.

طباطبایی ادامه داد: هنر تئاتر در شیراز و استان فارس یک هنر اصیل است و به همین دلیل باید این شهر را قطب تئاتر کشور معرفی کنیم.

جوانان در کنار پیشکسوتان بازی کنند

در ادامه این مراسم پیشکسوت تئاتر کشور نیز گفت: شاد همه چیز خوب است و من نمی فهمم اما روزگار تئاتر مناسب نیست.

علی اصغر همت افزود: زمانی از تمامی شهرستانهای استان فارس بازیگران تئاتر به جامعه معرفی می شدند اما امروز این وضعیت تفاوت کرده و چنین اتفاقاتی اندک روی می دهد.

وی تصریح کرد: باید در مرحله اول اتحاد و دوستی را میان اهالی تئاتر ایجاد کرد که این مهمترین کار است زیرا اگر چنین اتفاقی روی داده بود امروز نباید حتی یک صندلی خالی در این سالن وجود داشته باشد.

پیشکسوت تئاتر ایران تاکید کرد: ارتباط بین نسل های تئاتر از بین رفته در حالیکه باید این حرکت بزرگ انجام شود و پیشکسوتان در کنار جوانان تئاتر بازی کنند تا همه از این هنر با ارزش لذت ببرند.

همت ادامه داد: متاسفانه امروز چیزی به نام گروه در کشور نداریم اما زمان ما یکی از آرزوهای جوانان دوستدار تئاتر حضور در گروه های نمایشی بود.

وی یادآور شد: شرایط امروز تئاتر کشور مناسب نیست و باید برای آن فکر چاره بود و از طرفی باید جوانان را در کنار پیشکسوتان قرار دارد.

نشان درجه یک هنر کشور به استاد هودی رسید

اما در میان برنامه مجری با اعلام اینکه صبح امروز نشان درجه یک هنر کشور به استاد هودی اختصاص پیدا کرده از این پیشکسوت برای سخنرانی در میان تشویق ایستاده حاضرین در تالار حافظ دعوت کرد.

وی گفت: آنچه که امروز دارم از عشق و علاقه به مردم است و اینان بودند که باعث شدند من به عنوان یک هنرمند معرفی شوم.

رحیم هودی تاکید کرد: باید از داشته های خودمان مانند "احمد سپاسدار" بیش از این استفاده کنیم زیرا اینان شناسنامه تئاتر و هنر فارس و کشور هستند.

در ادامه این مراسم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: آنچه که برای من مهم و قابل اهمیت بود استفاده از پتانسیل بالای هنرمندان و پیشکسوتان استان فارس است که برای این کار باید در مرحله اول به فکر ایجاد اتحاد و همدلی در میان آنها بودم.

وی تصریح کرد: قدم های بزرگی در این میان برداشته شده که امیدوارم به زودی شاهد نتیجه آن باشیم.

در پایان این مراسم از تمبر یادبود احمد سپاسدار رونمایی شد.