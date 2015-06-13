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۲۳ خرداد ۱۳۹۴، ۸:۴۲

تاکید برانکو بر حضور تمام بازیکنان در شروع تمرینات

تاکید برانکو بر حضور تمام بازیکنان در شروع تمرینات

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بر حضور تمام بازیکنان در شروع تمرینات برای فصل آتی تاکید دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکویچ پیش از سفر به کرواسی فهرست بازیکنان مد نظرش را به باشگاه پرسپولیس ارائه داد تا باشگاه پیگیر جذب این بازیکنان باشند که در این رابطه پرسپولیس اولین گامش را در فصل نقل و انتقالات با جذب سیدجلال حسینی آغاز کرد.

همچنین برانکو بر این موضوع تاکید داشت با بازیکنانی که او مدنظر دارد و قراردادشان با این تیم به اتمام رسیده است، توافقات صورت گیرد تا پرسپولیس برای فصل آتی هم از این بازیکنان استفاده کند.

از همین رو سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تاکید دارد تا طبق برنامه ای که به باشگاه پرسپولیس ارائه داده برنامه‌هایش پیش رود و این مربی روی حضور تمام بازیکنان با شروع تمرینات حساب ویژه‌ای باز کرده تا تیم خوبی را برای فصل آتی ببندد.

کد مطلب 2774924

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