نامه مداحان و شاعران آیینی کشور به رئیس و نمایندگان مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این نامه به شرح زیر است:

به نام خدا

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی؛ جناب آقای دکتر علی لاریجانی

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

سلام‌علیکم

یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی چند روز قبل حین نطق پیش از دستور، با نام بردن از بنیاد دعبل، اعلام داشتند که «مأموریت این بنیاد مشخص نیست و بودجه‌هایی بدون حساب‌ و کتاب و بدون نظارت به این بنیاد پرداخت می‌شود.»

بنیاد دعبل به‌عنوان یک موسسه عام‌المنفعه و غیرانتفاعی با پیگیری تعدادی از مداحان و شاعران پیشکسوت – از جمله مرحوم حاج علی آهی - و برای تحقق دستور مقام معظم رهبری(مدظله العالی) برای حمایت مادی و معنوی از ستایشگران اهل‌بیت(ع) در دهه ۸۰ تأسیس شد.

مهم‌ترین مأموریت این بنیاد ارائه خدمات بیمه تأمین اجتماعی به ستایشگران اهل‌بیت(ع) است که بیش از ۹۵ درصد از بودجه بنیاد نیز صرف پرداخت حق بیمه، ‌به سازمان تأمین اجتماعی می‌شود.

اساسنامه و اهداف این بنیاد توسط کارشناسان بیت مقام معظم رهبری مورد تأیید قرارگرفته و موسسه حسابرسی مفید راهبر نیز به عنوان بازرس مجمع عمومی در اساسنامه معرفی شده است.

تمامی فرایندهای مالی بنیاد دعبل زیر نظر موسسه حسابرسی مفید راهبر، حسابرسان سازمان تبلیغات اسلامی و ناظرین سازمان امور مالیاتی انجام شده و در طول سال گزارش عملکرد مالی به مسئولین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه می‌شود.

به عنوان نمونه، موسسه حسابرسی مفید راهبر در سال‌های ۹۰، ‌۹۱ و ۹۲ عملکرد بنیاد دعبل را مطلوب ارزیابی کرده است.

بنیاد دعبل تمامی مقررات مالی و مالیاتی کشور را رعایت کرده، همه‌ساله اظهارنامه دقیق مالیاتی به همراه گزارش حسابرسی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کند.

این بنیاد که برای انجام مأموریت خطیر خود یک ستاد حداقلی ۱۴ نفره دارد، گزارش دقیق فعالیت‌های خود را هر سال برای اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال می‌کند. همچنین گزارش عملکرد بنیاد، برای اطلاع عموم به صورت منظم و مستمر در پایگاه اطلاع‌رسانی دعبل به آدرس Deabel.org منتشر می‌شود.

بنیاد دعبل در طول ۱۰ سال فعالیت خود سعی کرده در حد بودجه و توان خود، بخشی از بار زندگی پیر غلامانی را که عمرشان را به پای تبلیغ اسلام و مدح ائمه معصومین گذاشته‌اند را به دوش بکشد.

این مجموعه، نه یک ارگان دولتی بلکه یک موسسه عام‌المنفعه و غیرانتفاعی است که تک تک مداحان و شاعران خود را سهام دار آن می‌دانند.

روا نیست که بدون تحقیق و بررسی دقیق و با ایراد اتهاماتی کلی و سنگین علاوه بر زیر سؤال بردن زحمات ده‌ساله یک مجموعه، امید چند هزار خانواده از متقاضیان در نوبت انتظار بیمه - که به دلیل محدودیت‌های بودجه چندین سال است در انتظارند - را بدل به ناامیدی و حتی بدبینی کرد.

جامعه مداحان و شاعران آیینی کشور از مسئولین به‌ویژه نمایندگان محترم مجلس انتظار دارند تدبیری بیندیشند تا همه مداحان و شاعران آیینی، مانند سایر اقشار از پوشش بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شوند.

با تشکر

پیوست اول :

نامه جمعی از مداحان و شاعران پیشکسوت به مقام معظم رهبری در خصوص بیمه مداحان - سال ۱۳۸۴

پیوست دوم :

دستور مقام معظم رهبری در خصوص بیمه مداحان و شاعران آیینی

پیوست سوم :

نظر صریح رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری در خصوص نظارت بیت مقام معظم رهبری بر هزینه های بنیاد دعبل

پیوست چهارم:

نمونه ای از گزارشات موسسه حسابرسی مفید راهبر در خصوص عمکلرد مالی بنیاد دعبل