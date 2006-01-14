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۲۴ دی ۱۳۸۴، ۱۸:۰۴

تظاهرات لبناني ها در اعتراض به سفر معاون وزير امور خارجه آمريكا به بيروت

تظاهرات ضد آمريكايي امروز در بيروت با دخالت نيروهاي پليس لبنان به خشونت كشيده شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل شبكه خبري الجزيره ،  پليس لبنان براي متفرق كردن صدها تظاهركننده كه شعارهايي بر ضد آمريكايي سرمي دادند از گاز اشك آور استفاده كرد.

از سوي ديگر شبكه خبري العربيه درخبري فوري  اعلام كرد: طرفداران حزب الله وجنبش امل با برگزاري تظاهراتي دربيروت مراتب  اعتراض خود را به سفر ديويد ولش معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور خاورميانه به لبنان اعلام كردند.

درحال حاضر نيروهاي پليس و امنيتي لبنان تظاهركنندگان را محاصره كرد و از تحرك آن جلوگيري به عمل آوردند .

ديويد ولش صبح امروز براي ديدار رسمي وارد لبنان شد و با فوزي صلوخ وزير امور خارجه و فواد سنيوره نخست وزير ، نصر الله پطرس صفير اسقف ماروني ها  اين كشور ديدار و گفتگو كرد.

پيش بيني مي شود وي ديداري با ميشل عون فرمانده سابق نيروهاي لبنان و وليد جنبلاط رهبر درزي هاي داشته باشد .

 

کد مطلب 277848

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