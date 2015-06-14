مهاجران خارجی فقط تا پايان خرداد ماه مهلت دريافت كارت اقامت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عجمی ظهر یكشنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه «روز جهانی پناهنده» در مجتمع ورزشی محمد تقی جعفریان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توزیع كارت مرحله دهم آمایش سرزمین خراسان رضوی از تاریخ ۱۰ خرداد ماه سال جاری آغاز و تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینكه تاریخ دریافت كارت اشتغال و كار اتباع افغانی قابل تمدید نخواهد بود، افزود: تمامی مهاجران و اتباع خارجه تبعه افغانستان باید تا پایان مهلت قانونی به دفاتر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره كل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی مراجعه كرده و نسبت به تمدید یكساله كارت اقامت و اشتغال خود اقدام كنند.

لزوم اخذ كارت اشتغال و كار برای دریافت خدمات شهری

مدیر كل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی ادامه داد: در واقع اخذ كارت اشتغال و اقامت گام اولیه و اساسی برای دریافت خدمات شهری، ‌ بهداشتی و آموزشی برای اتباع خارجه و افغان است.

وی بیان كرد: چنانچه اتباع افغان در مهلت مقرر نسبت به اخذ كارت اشتغال و اقامت خود اقدام نكنند در صورت بروز هر گونه مشكل اداره كل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی پاسخگو نخواهد بود.

عجمی عنوان كرد: همچنین برای برخورداری از خدمات بیمه، ‌تسهیلات و خدمات اداری و سهولت تردد در استان ها ضرروی است كه اتباع افغان هر چه سریعتر نسبت به اخذ این كارت ها اقدام كنند.

وی از تمامی اتباع و مهاجران خارجی در خراسان رضوی در خواست كرد تا برای ایجاد امنیت شغلی و روانی خود تلاش كنند تا زمینه های قانونی حضور خود را در استان فراهم كنند تا هیچگونه مشكلی برای آنها بوجود نیاید.

عجمی با بیان اینكه در گذشته مسئولان استان دغدغه دریافت كار اشتغال و كار را از سوی اتباع افغان داشتند، اضافه كرد: امسال رویكرد اداره كل امور اتباع و مهاجران خراسان رضوی در این خصوص واگذاری این دغدغه و نگرانی به خود اتباع بوده تا آنها خود به دنبال اقامت قانونی در استان باشند.

صدور ۱۵۰ هزار كارت اقامت برای پناهندگان

وی با اشاره به صدور ۱۵۰ هزار كارت اقامت و ۴۰ هزار كارت اشتغال برای اتباع کشور افغانستان تصریح كرد: در تاریخ ۵ خرداد ماه امسال كارت های اقامت و اشتغال اتباع كشور افغان از سوی اداره كل اتباع و مهاجران خارجی وزارت كشور به استان تحویل داده شد.

مدیركل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی ادامه داد: گروهی از اتباع افغان كه شرایط مالی مناسبی نداشته و در گروه اقشار آسیب پذیر قرار می گیرند از پرداخت هرینه های خدمات شهری معاف هستند كه لیست این گروه ها در دفاتر اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان وجود دارد.

وی اضافه كرد: افراد و مهاجران افغان برای اطلاعات بیشتر می توانند به سایت اداره كل و یا با مراجعه حضوری به دفاتر اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان پیگیری های لازم را انجام دهند.