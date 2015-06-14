۱۲۰۰ تن گوشت مرغ در مازندران توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار ظهر شنبه در جلسه تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه و گرم امروز در بازار شش هزار و ۲۰۰ تومان است، اظهار داشت: با توجه به این قیمت در بازار و با رویکرد حمایت از تولید کنندگان، وزارت جهاد کشاورزی صلاح نمی بیند مرغ منجمد در بازار توزیع شود.

وی با اشاره به اینکه نصب بنر قیمت کالاهای مورد نیاز ماه مبارک رمضان در سطح شهرستان های استان موجب کاهش تنش ها در جامعه می شود، افزود: کمبود کالاهای اساسی در شهرستان ها باید در موقع معین اعلام و پیگیری شود.

سرپرست مدیریت تنظیم بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد: نرخ گیری محصولات اساسی مورد نیاز باید در سیستم ثبت شود بدلیل تامین محصولات مورد نیاز استان های دیگر کشور و تعادل در بازار مصرف و عرضه و تقاضاست.

نگهدار با بیان اینکه باید در ماه مبارک رمضان برگزاری نمایشگاههای مختلف مواد غذایی، فروش فوق العاده و... و. در دستور کار قرار می گیرد، اذعان داشت: ۷۰ فروشگاه تعاونی فعال در سطح استان وجود دارد و تمام اماکن عرضه کالاهای اساسی باید برای ماه رمضان مشخص بشوند. پ

وی مهمترین بحث در طرح ضیافت ماه مبارک رمضان را نظارت و بازرسی دستگاههای نظارتی برای کمیت و کیفیت از طریق دامپزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اصناف عنوان کرد.

نگهدار در خصوص ذخیره، تولید و کیفیت گوشت مرغ، قرمز، شکر، خرما و حبوبات، تصریح کرد: در بحث ذخیره، تولید و کیفیت مواد غذایی بسیار عالی و مطمئن در استان است.

وی سهمیه برنج در استان را دو هزار و ۴۵ تن اعلام کرد و اظهار داشت: با توجه به برنج در استان از واردات برنج به مازندران جلوگیری می شود و در بحث تامین خرما و حبوبات هماهنگی با استان های تولید کننده از طریق جهاد کشاورزی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه در بحث تامین شیرخام مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان، گفت: در بحث تامین شیرخام در استان با مشکلی مواجه نیستیم و شهرستان هایی که با کمبود شیر خام مواجه هستند باید به سازمان جهاد کشاورزی گزارش شده است.

نگهدار تصریح کرد: در هر شهرستان که دچار مشکل هستند به اندازه نیاز خود ظرفیت ها در هر استان متناسب با ظرفیت، توانمندی، نیاز و ملاحظات کالاهای مورد نیاز توزیع می شود.