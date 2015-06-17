به گزارش خبرگزاری مهر، حجت السلام و المسلمین سید محمود علوی وزیر اطلاعات روز گذشته در همایش مدیران حراست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و با بیان اینکه بسیار خوشحالم که امروز در دانشگاه آزاد اسلامی حضور دارم به مباحثی در زمینه ویژگی های فعالیت های امنیتی و حراستی در جامعه اسلامی پرداخت.

وی با بیان اینکه فعالیت حراست در دانشگاه ها ظرافت و ویژگی های خاصی دارد، تاکید کرد: کار در دانشگاه ها کار در حوزه خودی است و فضای امنیت در جامعه اسلامی باید بدون کوچکترین رعب و وحشتی در دل مردم ایجاد شود.

علوی اظهار کرد: تحصیل علم یکی از فضائل ارزشمندی است که در آموزه های اسلامی و روایت ائمه به صورت خاص بر آن تاکید شده است.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه فرشتگان خدا بالهایشان را زیر پای جویندگان علم و دانش پهن کرده اند، گفت: پیامبر اسلام و تمامی معصومین بر علم آموزی تاکید کردند و حتی قرآن کریم نیز با آیه ای در زمینه علم و قلم به حضرت محمد(ص) نازل شد و خداوند را معلم انسان ها برای آموختن اندیشیدن و فکر کردن معرفی می کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: این که پیامبری در ابتدای دعوت خویش و در محیطی کاملا بیگانه با علم اطرافیان و مخاطبانش را به علم دعوت می کند نشان دهنده اهمیت این موضوع در دین مبین اسلام است اهمیتی که به خوبی درطول تاریخ به نمایش گذاشته شد و نتیجه آن رشد علم و دانش مسلمانان در دوران بعد از اسلام در تمامی سرزمین های اسلامی است.

علوی با بیان اینکه فعالیت در محیط های علمی ظرافت و ویژگی های خاص خود را دارد و امنیت با آرامش از الزامات محیط علمی است، تاکید کرد: کار در محیط دانشگاه به دلیل وجود دانشمندان، اساتید و دانشجویان خاص و ظریف است آنچنان که ایجاد امنیت در این محیط نیز فرهنگ و ویژگی های خاص خود را دارد.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: ایجاد امنیت در محیط های علمی به توجه به اهمیتی که دین مبین اسلام به علم و دانش داده است بسیار خاص و ویژه است و نمی شود امینت و آسایش را در این محیط ایجاد کرد ولی به کرامت و شرافت انسان ها بی توجه بود.

وی با بیان اینکه در جامعه اسلامی امنیت با ایجاد استرس و دلهره در میان مردم ایجاد نمی شود، گفت: اگر کشورهایی با ایجاد رعب و وحشت در میان مردم امنیت را بر پا می کنند در جامعه اسلامی با توجه به آموزه های اسلام و روایات متعدد ائمه این اقدام غیر قابل قبول است.

علوی اظهار داشت: امنیت مورد خواست حکومت اسلامی امنیت توام با آرامش و نشاط در میان مردم است زیرا در چنین شرایطی است که پژوهشگر پژوهش خود را انجام می دهد، هنرمند هنر خود را خلق می کند و در کل مردم به بهترین شکل ممکن در آن جامعه زندگی می کنند.

وزیر اطلاعات تاکید کرد: مردم در فضایی ناامن و بدون امنیت حتی توان عبادت خدا و بندگی کردن او را نیز ندارند و افزایش امنیت جامعه موجب افزایش ایمان مردم خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف نظام اسلامی، ایجاد امنیت برای مردم است، گفت: برای ایجاد امنیت هیچ منتی بر سر کسی نیست زیرا یکی از وظایف حکومت اسلامی ایجاد امنیت است البته این وظیفه نباید با تخطی از اصول دینی و اخلاقی انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کار حراست دانشگاه ها کار در حوزه خودی است، گفت: اصل نخستین و اولین در این امر اعتماد به مدیران، اساتید و دانشجویان و صیانت از تمامی حقوق آنها است.

علوی ادامه داد: نباید فضای استرس و اضطراب در دانشگاه ایجاد شود زیرا این فضا خلاقیت کش است و به این دلیل اسلام یکی از شروط پویایی و رشد جامعه را آرامش و امنیت قرار داده است.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه حراست دانشگاه ها و تمام نهادهای امنیتی باید برای مردم آرامش بخش باشند، گفت: اگر روزی اسم نهاد امنیتی رعب و وحشت در میان مردم و انسان هایی که هیچ نیت سویی نداشتند، ایجاد کرد باید به آسیب شناسی رفتار وروش های خود بپردازیم.

وی ادامه داد: حضرت محمد (ص) در هیچ دوره از حکومت اسلامی خود با رعب و وحشت امینت ایجاد نکردند و ما نیز بر اساس آموزهای اسلامی در این مسیر گام بر می داریم.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه فعالیت حراستی ها به گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی مجاهد خاموش است، تاکید کرد: در مسیر تولید امنیت باید به دنیال کاهش خلاف ها حرکت کنیم زیرا انجام کارها بدون خطا امکانپذیر نیست ولی بدون خلاف امکان پذیر است و این همان هدف مهمی است که باید برای دست یافتن به آن کوشش کنیم.

وی تاکید کرد: تنها با توجه به آموزهای دین اسلام و اخلاق اسلامی است که می توان کار امنیتی پاک و خالص انجام داد همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها تاکید کردند که با هر گونه اقدام خلاف شرعی حتی برای تامین امنیت مخالف هستند و از آن هیچ حمایتی نخواهند کرد.

علوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حق الناس و اهمیت حفظ حقوق مردم اشاره کرد و گفت: خداوند آنچنان که به حق و حقوق مردم توجه کرده است به حق خودش تاکید نداشته است و به این دلیل است که نادیده گرفتن حق الله در آموزه های اسلامی قابل بخشش است ولی حق الناس غیر قابل بخشش بوده و خداوند نیز از آن نگذشته است.

وزیر اطلاعات ادامه داد: باید با اشراف اطلاعاتی، هوشمندی و هوشیاری و بدون نقطه کور با رعایت آموزه های اسلامی و اخلاقی در این مسیر گام برداریم.

وی در پایان سخنان خود با تاکید بر حفظ تمامی حقوق مردم در رابطه تامین امنیت گفت: امروز به لطف خدا به گواه نظر سنجی ها همدلی و پیوند بسیار خوبی و بی سابقه ای میان مردم با نظام و ولایت و دولت ایجاد شده است و باید قدر این فرصت را به خوبی بدانیم.

