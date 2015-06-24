۶.۸ میلیون پورت اینترنت فیبرنوری در کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با هماهنگی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر، نشست بررسی اجرای پروژه شبکه فیبر نوری این استان با حضور اپراتور چهارم برگزار شد.

کیوان رنجی - مدیر طرح و برنامه اپراتور فیبرنوری ایرانیان نت در این نشست گفت: اجرای پروژه کشوری دسترسی فیبرنوری در ۳ مرحله صورت می پذیرد که در مرحله اول ۷ کلان‌شهر تهران، قم، کرج، اصفهان، شیراز ، مشهد و تبریز در دستور کار قرار دارند.

وی با اشاره به راه اندازی ۶.۸ میلیون پورت دسترسی فیبرنوری در یک برنامه ۸ ساله در سطح کشور، از ایجاد ۳۰۰ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم خبر داد.

در این نشست علی سملیان- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر، گفت: درنظر داریم پروژه شبکه فیبر نوری شهر بوشهر را خارج از اولویت، اجرایی کنیم؛ به همین منظور، از شهرداری بوشهر و شرکت مخابرات درخواست کرده ایم تا با همکاری اپراتور چهارم به روش BOT این مهم را تحقق بخشند.

وی به ضرورت اجرای این پروژه اشاره کرد و افزود: اجرای بهینه دولت الکترونیک منوط به داشتن زیرساختی پایدار و پرسرعت است.

در این نشست مطابق زمانبندی ارائه شده از سوی اپراتور ایرانیان نت، اجرای شبکه فیبرنوری در استان بوشهر در اولویت سوم قرار گرفت که طبق زمانبندی، این پروژه در سال ۹۸ اجرا می شود؛ همچنین مقررشد کمیته ای جهت بررسی جزئیات طرح، تشکیل و جلسات به طور منظم انجام شود.