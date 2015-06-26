سوریان سکوتش را شکست: شرایطی داشتم که نتوانستم کشتی بگیرم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سوریان بعد از عدم حضور در رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی در مشهد با تصمیمات جدی شورای فنی و فدراسیون کشتی مواجه شد و فرصت حضور در رقابتهای جهانی آمریکا و کسب سهمیه المپیک را از دست داد.

اکنون وی با توجه حضورش در مراسم وزن کشی و همچنین سالن مسابقات در مشهد مدعی است که دلیلی خاصی برای غیبت در انتخابی نداشته و به واقع شرایط روحی و روانی و فضای لازم برای به میدان رفتنش مهیا نبوده است.

حمید سوریان در نخستین واکنش به این اتفاقات در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی گفت: هیچوقت از کشتی جدا نبودم و نزدیک به ۱۵ سال است که به صورت مستمر در اردوها حضور داشتم.بدیهی است هر آنچه در زندگی دارم از کشتی است و در حال حاضر هم با حضور در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی به عنوان سرباز در خدمت کشتی هستم.

دارنده ۷ مدال طلای جهان و المپیک در مورد اینکه چرا در مسابقات انتخابی کشتی نگرفت نیز اظهار داشت: در مجموع برای شرکت در مسابقات انتخابی اصلا شرایط ایده‌آلی نداشتم، اما در نهایت تصمیم گرفتم به مشهد بروم. حتی وزن‌کشی هم کردم و با حضور در سالن مسابقات به کنار تشک هم رفتم، ولی با توجه به شرایطی که داشتم متاسفانه نتوانستم کشتی بگیرم.

سوریان در مورد اینکه تکلیف حضور وی در رقابتهای جهانی ۲۰۱۵ آمریکا به عنوان مسابقات گزینشی المپیک چه می شود، خاطر نشان کرد: قطعا در این موضوع فدراسیون و کادر فنی تصمیم گیری می کنند، اما آنچه مسلم است، حمید سوریان همیشه به عنوان سرباز آماده خدمت به کشتی است و اگر شرایط و فرصتی برای من ایجاد شود، با جان و دل تلاش می کنم در خدمت کشتی باشم.

قهرمان المپیک ۲۰۱۲ لندن در پایان افزود: امسال کار در رقابتهای جهانی آمریکا به عنوان میدان گزینشی المپیک بسیار سخت است و تمام رقبا با تمام توان به دنبال کسب نتیجه هستند. در این راستا من هم تلاش می کنم اگر شرایط و فرصتی برای خدمت به کشتی بوجود آید، عملکرد قابل قبولی داشته باشم.