شش هزار یتیم در آذربایجان شرقی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی شنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص اجرای طرح اکرام ایتام در استان گفت: در کل استان شش هزار یتیم داریم که حدود ۳۰ هزار حامی در سطح استان به حمایت از این افراد می پردازند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد کمک نقدی و غیرنقدی از سوی این حامیان بودیم، گفت: این کمک ها در سال گذشته به میزان ۱۶۵ میلیارد ریال برآورد شد.

دشتی با اشاره به اینکه هم اکنون هیچ کودک یتیم بدون حامی نداریم، گفت: با توجه به آمار، هر کودک یتیم استان به طور میانگین پنج حامی دارد که خوشبختانه این امر فرصت مناسبی برای حمایت از این کودکان به وجود آورده است.

مدیرکل کمیته امداد استان در ادامه از اجرای طرح اکرام ایتام در استان خبر داد و گفت: این طرح از ۱۵ تا ۲۱ ماه مبارک رمضان اجرا می شود که امیدواریم این بار نیز همانند سال های گذشته حمایت های خوبی از سوی مردم برای اجرای این طرح شکل گیرد.

وی افزود: مراکز جمع آوری کمک های مردم نوعدوست استان در مراکز ثابت این نهاد و بازارچه ها و مصلاهای استان دایر بوده و علاوه بر آن ثبت نام از مردم برای حمایت از این کودکان به عنوان پدران معنوی ایتام صورت می پذیرد.