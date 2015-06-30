به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه سیستان و بلوچستان طی سال های اخیر شاهد بروز خشکسالی های پی در پی بوده اما همچنان برخی مناطق این استان به دلیل شرایط خاص آب و هوایی قطب تولید برخی محصولات کشاورزی محسوب می شود که نیازمند توجه و حمایت بیشتری است.

سیستان از دیرباز به انبار غله کشور شهرت داشته است و این مسئله نشان از پتانسیل های بالای منطقه در امر کشاورزی دارد اما در این میان حمایت از کشاورزان و همچنین مدیریت مصرف آب موجود و ایجاد صنایع پائین دستی در این بخش حائز اهمیت است.

یکی از محصولات برتر سیستان و بلوچستان حنای مرغوب است که در منطقه بلوچستان به ویژه شهرستان دلگان، ایرانشهر و نیکشهر کشت می شود، اما از بی هویتی رنج می برد، چرا که داشته های این دیار با برند اختصاصی دیگر شهرها در بازار مصرف توزیع می شود.

همین مسئله موجب شده محصول حنا پس از برداشت به خارج استان منتقل شده و بعد از بسته بندی به نام مناطق دیگر وارد بازار شود و در نهایت نیز هیچ نامی از این دیار آورده نشود، به گفته کشاورزان این بی توجهی و غفلت مسئولان حنای استان را بی رنگ کرده است.

با توجه به شرایط خاص استان، در شرایط کنونی برای ایجاد اشتغال باید به این داشته ها به بهترین شکل توجه شود، لزوم توجه مسئولان در خصوص حمایت از کشاورزان و بازاریابی و ایجاد سود افزوده در استان محروم سیستان و بلوچستان ضروری است.

به گفته کارشناسان در شرایطی که بیکاری در سراسر استان بیداد می کند، تنها با ایجاد یک کارخانه فرآوری می توان ضمن ایجاد شغل شاهد رونق اقتصادی در استان باشیم، تنها کافی است نگاه ها را تغییر داده و داشته ها را باور کنیم.

بی هویتی، رنجی تاریخی برای حنای سیستان و بلوچستان همراه دارد

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در این باره به خبرنگار مهر گفت: نبود کارخانه ای که بتوان محصول برداشت شده را فرآوری کرد مهم ترین مانع بر سر راه حنای استان است.

اردشیر شهرکی افزود: همچنین خشکسالی ها و نبود بازاریابی مناسب و شناسائی بازارهای هدف، از دیگر موانع تولید حنا به شمار می رود که باید به صورت ویژه به آن نگاه شود.

وی بیان کرد: اکنون به دلیل فقدان سرمایه گذاری لازم در راستای ایجاد کارخانه فرآوری، حنای تولیدی سیستان و بلوچستان به استان های دیگر صادر و در بی هویتی کامل، شناسنامه اش به نام خطه ای دیگر خورده و به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان حنا را محصولی با صرفه اقتصادی دانست و اظهار داشت: اکنون سطح زیر کشت حنا در استان یک هزار و ۳۳۶ هکتار بوده که از هر هکتار سه هزار و پانصد کیلوگرم محصول برداشت می شود.

وی افزود: به دلیل برداشت در سه نوبت سال،حنا محصول تولیدی با صرفه اقتصادی بالا است که باید در برنامه ریزی های توسعه ای بخش کشاورزی به طور جد به آن نگاه شود.

شهرکی بیان کرد: همچنین آبیاری آن به صورتی سنتی بوده و نیاز کودی آن به صورت کود کامل، فسفات، پتاس و اوره از هر کدام بعد هر چین استفاده می گردد.

این مقام مسئول در جهاد کشاورزی استان یاد آور شد: این محصول با ارزش سیستان و بلوچستان در شهرهای دلگان، ایرانشهر، نیکشهر، قصرقند، فنوج و چابهار کشت می شود و در مصارف آرایشی، بهداشتی و داروئی کاربردی چشمگیر دارد.

حنا صنعتی با پنج هزار شاغل

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تاکید کرد: در هر هکتار حنا چهار نفر شاغل هستند که با توجه به سطح زیر کشت هزار و ۳۳۶ هکتاری در سطح استان می توان از اشتغال پنج هزار نفر پرده برداشت که در صورت ایجاد کارخانه های بهداشتی از قبیل شامپو و صابون که حنا در آن ها کاربرد دارد، می توان بهره وری و اثرگذاری این محصول را روز به روز افزایش دهیم.

شهرکی افزود: اگر در کنار ایجاد کارخانه های تبدیلی، تبلیغات وسیعی در راستای شناخت بیشتر این محصول و موارد استفاده آن به منظور جذب سرمایه گذاران صورت گیرد حسب یقین، شکوفائی اقتصادی چشمگیری را برای منطقه را برای منطقه در بر خواهد داشت.

حنا، محصول اقتصادی که به آداب و رسوم معنا می بخشد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان در گفتگو با مهر گفت: حنا از جمله مواد آرایشی سنتی با خواص دارویی فراوان است که زنان استان سیستان و بلوچستان بویژه جنوب این استان از گذشته های دور تا به امروز برای ترسیم اشکال زیبا بر دست و پا و رنگ کردن سر خود از آن استفاده می کنند و ریشه در فرهنگ این دیار دارد.

عبدالباسط پاکزاد بیان کرد: گیاه حنا با نام علمی ( Lowsonia Inermis ) محافظ کبد، کاهش دهنده پرفشاری خون، حساسیت زا و مسکن دردها است.

وی افزود: گیاه داروئی حنا به صورت درختچه یا درختی با برگ های سبز متمایل به خاکستری بیضوی و گلهائی به صورت خوشه گرزن بزرگ به رنگ سفید یا زرد بسیار خوشبو با میوه های خشک و شکوفا حاوی دانه های خیلی کوچک است.

در هر هکتار حنا، چهار نفر مشغول بکار هستند که با توجه به طرح زیر کشت یک هزار و ۳۳۶ هکتاری در سیستان و بلوستان می توان از اشتغال مستقیم و غیر مستقیم پنج هزار نفر پرده برداشت که در صوت ایجاد کارخانه تبدیلی و فرآوری می توان بهره وری بیشتری از این محصول داشت. مدیرکل منابع طبیعی استان با بیان اینکه رویشگاه اصلی گیاه حنا ایران در مناطق جنوبی از جمله اطراف بندرعباس، بوشهر، سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد است، گفت: این گیاه در اطراف دلگان، ایرانشهر و بزمان واقع در جنوب استان با توجه به شرایط آب و هوائی نیز رشد می کند.

وی افزود: حنا با توجه به داشتن ترکیب تانن دارای خاصیت قوی قابض است به همین دلیل از آن به صورت خوراکی در اسهال خونی، زخم های روده‌ ای و معده‌ ای نیز استفاده می‌ کنند.

وی ادامه داد: این گیاه همچنین برای مصرف خارجی و موضعی به عنوان ضد اگزما، درمان جرب شامل بیماری پوستی واگیری که عامل آن سارکوپتس اسکابیل است، ضد میکوزیس و بیماری قارچی پوست و درمان زخم‌ ها کاربرد دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان گفت: از حنا در بسیاری از نقاط جهان از جمله مصر، هندوستان، ایران، پاکستان، افغانستان، اروپای مرکزی و آمریکا برای رنگ کردن مو استفاده می شود و هم اینک محصولات زیادی از این گیاه برای مراقبت و محافظت از مو در جهان ساخته می شود، رسمی که همچنان در این دیار پار برجا است.

پاکزاد افزود: درمان قارچ های پوست سر و جزام، رفع اگزما، جلوگیری از عرق دست و پا و بهبود ترشحات سوزاکی از دیگر خواص دارویی گیاه حنا است.

خبرنگار: فاطمه بهرک