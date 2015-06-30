خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مراسم کلنگ زنی پروژه ملی آزادراه آبیک قزوین به چرمشهر ورامین روز دوشنبه اول تیرماه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مسئولان و مدیران ارشد چندین استان کشور در چرمشهر ورامین برگزار شد.

در این مراسم به طور رسمی فعالیت عمرانی یکی از پروژه های مهم راهسازی کشور با دستور معاون اول رییس جمهور آغاز شد و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به عنوان مجری این پروژه اعلام کرد که در کم ترین زمان ممکن این آزادراه و شاهراه مهم و ارتباطی را تکمیل و آماده بهره برداری می کند.

توجه ویژه دولت یازدهم به راه اندازی آزادراه آبیک قزوین به چرمشهر ورامین

آزادراه آبیک قزوین به چرمشهر ورامین به عنوان کمربند جنوبی تهران نام گرفته است که نقش به سزایی در کاهش ترافیک مسیرهای منتهی به پایتخت و گسترش و رونق هر چه بیشتر بخش حمل و نقل در سایر استان های کشور دارد.

کاهش بار ترافیکی آزادراه قزوین- کرج و کرج- تهران، صرفه جویی در مصرف انرژی به ویژه بنزین و گازوییل، گسترش ترانزیت کالا با افتتاح این آزادراه، کاهش تولید آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای، کاهش هزینه های ناشی از اتلاف زمان برای وسایل نقلیه باری و مسافری، کاهش تصادفات جاده ای و توسعه کریدور بین المللی آزادراهی شرق به غرب و شمال به جنوب از جمله مهم ترین اهداف این پروژه ملی محسوب می شود.

پروژه آزادراه آبیک به چرمشهر مورد توجه ویژه دولت یازدهم قرار دارد به همین خاطر در سال گذشته به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی این پروژه در هیئت دولت تصویب و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به عنوان مجری این پروژه انتخاب شد.

کاهش زمان سفر با راه اندازی آزادراه آبیک به چرمشهر

حسن احمدی نوری در حاشیه سفر معاون اول رییس جمهور به شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات پروژه آزادراه آبیک به ورامین اظهار داشت: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به عنوان سرمایه گذار این پروژه، طراحی و ساخت و بهره برداری و انتقال این آزادراه را بر عهده دارد.

معاون ساخت آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: با احداث آزادراه آبیک به چرمشهر بیش از ۲۰ کیلومتر طول مسیر کاهش پیدا می کند و زمان سفر برای وسایل نقلیه سبک را ۹۰ دقیقه و وسایل نقلیه سنگین را بیش از ۱۱۰ دقیقه کاهش می دهد.

وی ادامه داد: همچنین با راه اندازی این آزادراه در مصرف بنزین بیش از ۷۰۰ میلیون لیتر و در مصرف گازوییل بیش از ۱۶۰۰ میلیون لیتر صرفه جویی می شود که در مجموع صرفه جویی کل به بیش از ۷۴ هزار میلیارد ریال می رسد.

آبیک به چرمشهر ترافیک ۵ استان را تسهیل می کند

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مزایای این پروژه ملی اظهار داشت: پروژه آزادراه آبیک به چرمشهر در کاهش زمان سفر و کاهش مصرف سوخت از جمله بنزین و گازوییل نقش مهم و قابل توجهی را ایفا می کند.

رییس مجمع نمایندگان استان تهران افزود: راه اندازی و افتتاح آزادراه آبیک به چرمشهر علاوه بر کمک به کاهش بار ترافیکی پایتخت، عبور و مرور را در پنج استان قزوین، البرز، مرکزی، تهران و قم تسهیل خواهد کرد.

وی ادامه داد: این پروژه در فاز اول از سمت چرمشهر آغاز شده است و امیدواریم در کم ترین زمان ممکن این پروژه ملی به نتیجه رسیده و در اختیار مردم سراسر کشور قرار گیرد.

پنج کیلومتر از آزادراه آبیک به چرمشهر در حوزه استان قم قرار دارد

حجت الاسلام محمدصادق صالحی منش که طی روزهای اخیر از سمت استانداری قم کناره گیری کرد پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت پروژه آزادراه آبیک به چرمشهر گفته بود: پروژه آزادراه آبیک قزوین به چرمشهر چندین استان کشور را شامل می شود.

استاندار قم افزود: این پروژه مهم بخش راه به عنوان یک شاهراه مهم محسوب می شود که بر اساس تصمیم‌گیری مسئولان در چندین فاز انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: بیش از پنج کیلومتر از پروژه ملی آزادراه آبیک به چرمشهر در حوزه استحفاظی استان قم قرار دارد و قطعا در زمینه حمل و نقل استان تأثیرات مهم و غیرقابل انکاری را بر جای خواهد گذاشت.

پروژه ملی آزادراه آبیک به چرمشهر فرصتی استثنایی برای توسعه استان



استاندار قزوین نیز پروژه بزرگراهی آبیک به چرمشهر را از طرح های مهم ملی می داند که ضمن گشودن گره های ترافیکی در مسیرهای پرتردد و کاهش هزینه های سوخت و مدت سفر، موجب توسعه استان قزوین نیز خواهد شد.



مرتضی روزبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: قزوین به لحاظ موقعیت جغرافیایی و با توجه به اینکه شاهراه مواصلاتی کشور محسوب می شود از اهمیت ویژه ای در حوزه راه برخوردار است و پروژه های سنگینی در حوزه راه در استان در حال انجام است که یکی از این طرح ها، پروژه ها آزاد راه آبیک به چرمشهر در جنوب غربی تهران است.

وی افزود: این پروژه از طرح های بسیار مهم است که چند استان را شامل می شود و مانند پروژه های شمال که بین قزوین و مازندران و قزوین و گیلان است می تواند موجب تحول شود.

استاندار قزوین بیان کرد: بیشتر پروژه های قزوین در حوزه راه چند استانی و ملی است و چندین استان را تحت پوشش قرار می دهد. بزرگراه آبیک به چرمشهر هم استان های البرز، تهران، قزوین و قم شامل می شود و اگر وسیع تر نگاه کنیم می توان گفت با احداث این بزرگراه راه جنوب کشور هموار می شود.

روزبه متذکر شد: همه پروژه ها باید پیوست مطالعاتی دقیق در حوزه های مختلف داشته باشد و در طرح های مهمی مانند آزاد راه آبیک به چرمشهر باید به عنوان یک فرصت برای توسعه و پیشرفت استان مورد استفاده قرار گیرد.

۴۰ کیلومتر از پروژه آبیک به چرمشهر در استان قزوین است

منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری قزوین هم در مورد این پروژه به خبرنگار مهر گفت: از مجموع ۱۵۸ کیلومتر این پروژه حدود ۴۰ کیلومتر در استان قزوین قرار دارد.

وی افزود: با این طرح ترافیک استان های غربی و شمالی کشور با محوریت قزوین به سمت پایتخت کشور کاهش می یابد زیرا در حال حاضر تنها اتوبانی که بار این ترافیک را تحمل می کند اتوبان قزوین، کرج به تهران است.

این مسئول تصریح کرد: گره ترافیکی در مسیر قزوین به کرج همیشه وجود دارد و در برنامه ریزی برای مسافرت به تهران چه از استانهای غربی و شمالی و حتی از قزوین به سمت تهران اصلا قابل پیش بینی نیست برای اینکه این گره را همیشه در کرج داریم و اتوبان موجود نیز جوابگوی این حجم ترافیک نیست لذا با راه اندازی کمربندی جنوبی تهران یا آزاد راه چرمشهر به آبیک این گره ترافیکی برداشته خواهد شد.

وی اضافه کرد: ویژگی دوم این طرح افزایش ۱۰ کیلومتری سرعت عبور است و سرعت طرح که ۱۲۰ کیلومتر در مسیر قبلی است در این پروژه ۱۳۰ کیلومتر است و نکته سوم انتقال و تردد غرب به شرق کشور از این محور صورت می گیرد.

معاون عمرانی استانداری قزوین اظهارداشت: بخش زیادی از این پروژه در استان قزوین قرار دارد و چون بیشتر محل اجرای طرح در کویر است خوشبختانه تملک اراضی ندارد و اراضی زراعی تخریب نخواهد شد که از مزایای این پروژه محسوب می شود.

آزادراه آبیک به چرمشهر یکی از مهمترین پروژه های راه سازی کشور است

وی اضافه کرد: این پروژه به صورت مشارکتی از طریق قرارداد با خاتم الانبیا و وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد و ۷۰ درصد اجرای پروژه توسط قرارگاه خاتم الانبیاء است. مقرر شده پروژه طبق قرارداد ظرف چهار سال تکمیل شود اما مسئولان تعهد داده اند در مدت دو سال و نیم این پروژه را تکمیل کنند.

حبیبی اظهارداشت: نکته مهم این پروژه در استان قزوین دقیقا نقطه اتصال تقاطع اتوبان قزوین به کرج با راه اصلی قزوین الموت به تنکابن است که فعلا نقطه انتهایی محسوب می شود و بخش اعظمی از ترافیک را به محور قزوین الموت به تنکابن نیز می توان هدایت کرد که نقش زیادی در تسهیل عبور و مرور و ایمنی استانها خواهد داشت.

معاون عمرانی استانداری قزوین افزود: در هر منطقه ای که شبکه حمل و نقل کاملی داشته باشد شاهد توسعه بیشتری هستیم. با توجه به اینکه قزوین در کنار جمعیت زیاد پایتخت و محل تلاقی استانهای غربی به شمالی کشور و در کنار این آزادراه بزرگ قرار دارد به طور حتم از پیامدهای توسعه ای برخوردار خواهد شد..

هزینه ۱۵ میلیاردی برای ساخت هر کیلومتر آزادراه آبیک به چرمشهر

حبیبی یادآورشد: این طرح در مجموع دو هزار و۴۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد که برای هر کیلومتر آن ۱۴ تا ۱۵ میلیارد تومان هزینه خواهد شد که کلنگ زنی پروژه با حضور معاون اول رئیس جمهور آغاز شد.

وی اظهارداشت: با مذاکره ای که با مسئولان کشوری در حاشیه کلنگ زنی پروژه داشتیم مقرر شد عملیات اجرایی از استان قزوین نیز آغاز شود چون مدت اجرای این پروژه محدود شده و به تعبیر وزیر راه و شهرسازی یکی از مهمترین پروژه های راه سازی کشور است همه مسئولان بر سرعت اجرای طرح تاکید جدی دارند.

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: در استان قزوین هم هماهنگی های لازم در حال انجام است و پیش بینی می کنیم عملیات اجرایی طرح در استان قزوین نیز امسال آغاز شود.

توسعه کریدورهای بین المللی آزادراهی با تکمیل آزادراه آبیک به چرمشهر

مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین هم با اعلام اینکه احداث این آزاد راه افزون بر توسعه کریدور آزاد راهی کشور، کاهش طول مسیر، کاهش بار ترافیکی آزاد راههای قزوین به کرج و کرج به تهران، کاهش زمان سفر و مصرف سوخت، کاهش آلاینده های زیست محیطی و کاهش سوانح رانندگی را در پی خواهد داشت.

حامد مانی فر اظهارداشت: امیدواریم ساخت این بزرگراه بر اساس برنامه زمان بندی و پیش بینی شده انجام شده و شاهد بهره برداری از این آزاد راه در آذر ماه سال ۹۸ باشیم.

عملیات اجرایی آزادراه چرمشهر - آبیک در محدوده استان البرز دو ماه دیگر آغاز می شود

هیربد معصومی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز نیز در گفتگو با مهر افتتاح جاده چرمشهر به آبیک که هفته گذشته با حضور معاون اول ریاست جمهوری انجام شد را یکی از راهکارهای اتخاذ شده برای حل معضل ترافیک خواند و اظهار داشت: افتتاح این آزادراه در کاهش بار ترافیک البرز موثر است.

وی در ادامه اعتبار احداث این محور را دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: قرار است این پروژه ظرف دو سال به بهره برداری برسد.

این مسئول با اشاره به اینکه کلانشهر کرج حدود ۷۰ درصد جمعیت استان را در خود جای داده است و حل ترافیک این شهر نیازمند توجه ویژه است، افزود: امروزه اداره شهرها به شیوه سنتی میسر نیست و باید هوشمند اداره شوند به همین منظور اجرای پروژه آزادراه چرمشهر به آبیک می تواند بخشی از مشکل ترافیک پایتخت، استان البرز و قزوین را برطرف کند.

استان البرز بار ۱۸ درصد ترافیک کل کشور را به دوش می کشد

در ادامه ابوالفضل باقرنیا مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی البرز از اتوبان تهران ـ کرج - قزوين به عنوان شريان اصلی مواصلاتی غرب و شرق كشور یاد کرد که گرفتار معضل ترافیک است و گفت: اگر استهلاك خودروها و مصرف بالای سوخت را فاکتور بگیریم، هدر رفتن وقت و آلودگی محيط زیست که روی سلامت جسمی، روحی، روانی افراد تاثیر می گذارد، ارمغان این معضل ملی برای البرز نشینان است.

باقرنیا در ادامه اجرای پروژه آزادراه چرمشهر به آبیک را در مهار بحران ترافیک مهم ارزیابی کرد و گفت: آزادراه جنوبی تهران در چهار استان قزوین، البرز، تهران و استان مرکزی واقع شده است.

کاهش بیش از ۳۰ درصد بار ترافیک محورهای مواصلاتی البرز با احداث آزادراه چمشهر به آبیک

باقرنیا اجرای این پروژه را به نفع استان البرز که بار ۱۸ درصد ترافیک کل کشور را به دوش می کشد دانست و گفت: اجرای این پروژه بیش از ۳۰ درصد بار ترافیک محورهای مواصلاتی البرز در محدوده آزدراه تهران - کرج – قزوین را کاهش خواهد داد.

به گفته این مسئول براساس آمارها روزانه بطور ميانگين ۳۰۰ هزار خودرو يعنی دو برابر ظرفيت موجود از اتوبان تهران - کرج عبور می کنند به همین منظور اجرای پروژه چرمشهر به آبیک می تواند حجم ترافیک تحمیل شده به البرز را که شاهراه مواصلاتی ۱۳ استان کشور به پایتخت است، کم کند.

۴۷کیلومتر از پروژه آزادراه آبیک به چرمشهر در حوزه استحفاظی البرز است

مدیرکل اداره کل راه شهرسازی البرز، ۴۷ کیلومتر از کل پروژه را در حوزه استحفاظی استان البرز اعلام کرد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه ملی از دو ماه دیگر در البرز آغاز می شود.

وی در ادامه افزود: محدوده این پروژه از شهر آبیک در ۵۰ کیلومتری استان قزوین واقع در آزدراه قزوین – کرج تا اتصال به آزادراه حرم تا حرم در محدده چرمشهر به طول ۱۵۸ کیلومتر تعریف شده است.

مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی البرز بیان کرد: مسیر این آزادراه که از غرب شهر آبیک شروع می شود پس از حدود ۴۵ کیلومتر از طریق تقاطع غیر همسطح از راه اصلی اشتهارد – ماهدشت عبور کرده و در کیلومتر ۹۰ یا راه اصلی آزادراه تهران – ساوه تقاطع دارد.

این مسئول ادامه داد: در نهایت پس از آن در کیلومتر ۱۲۰ با راه اصلی و آزادراه تهران – قم تقاطع داشته و در کیلومتر ۱۵۸ به مسیر آزادراه قم-چرمشهر – گرمسار محدوده شهر چرمشهر متصل می شود.

باقرنیا این آزادراه را تکمیل کننده آزادراه شماره دو که از مرز بازرگان در غرب کشور در شروع و تا مرز سرخس در شرق کشور تعریف شده است دانست.

کاهش آلاینده های زیست محیطی دستاورد آزادراه آبیک به چرمشهر

وی در ادامه به اهداف اجرای این پروژه اشاره کرد و گفت: توسعه کریدور بین المللی غرب به شرق و همچنین شمال به جنوب و تکمیل و تسهیل ارتباط آزادراهای غرب و جنوب شرق کلانشهر تهران جزو اهداف این پروژه عظیم ملی است.

باقرنیا کاهش بار ترافیکی آزادراه قزوین – کرج و کرج – تهران را یکی دیگر از اهداف این پروژه عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح کاهش آلاینده های زیست محیطی و گازهای گلخانه ای به ویژه در محدوده کلانشهر تهران را شاهد خواهیم بود.

وی کارفرمای این پروژه را شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور عنوان کرد و گفت: سرمایه دولت در این پروژه ۳۰ درصد و ۷۰ درصد مابقی را قرارگاه خاتم الانبیا تامین می کند.

خبرنگار: محمدرضا حیدری، محمد رضا جباری، ساره نوری