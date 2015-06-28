برخی معاون رئیس جمهور شده و باید سراغشان را از زندان گرفت!

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حجت قائم مقام سابق سازمان میراث فرهنگی و رئیس ایکوموس در ایران در مراسم تشییع پیکر پروفسور عدل که پیش از ظهر روز یکشنبه از موزه ملی ایران آغاز شد پس از بوسه بر تابوت مرحوم عدل گفت: هیچ وقت تصور نمی کردم که در مجلس وداع شهریار عدل ناچار به صحبت شوم.

وی گفت: در این مکان گرد آمده ایم برای بزرگداشت مردی که عمرش را صرف میراث فرهنگی ایران کرد اما باید فکر کنیم که آیا میراثی که شهریار برای ما باقی گذاشت فقط کتاب ها و آثار او بود و یا چیزهای دیگری نیز هست که باید به آن توجه کرد.

حجت ادامه داد: فکر می کنم آنچه که باقی مانده نوعی مجموعه با جمیع جهات مختلف باشد که در یک انسان ممکن است تحقق پیدا کند.

وی افزود: او آدمی بود که جانش را صرف موضوعی که در دست داشت می کرد. او وقتی در بسطام کتیبه ای را پیدا کرد به سراغ من فریادزنان آمد و گفت که متوجه شده این کتیبه تا کجا ادامه دارد. او چنین عاشق کارش بود.

حجت همچنین ادامه داد: شهریار عدل در برگرداندن شاهنامه شاه طهماسب به ایران جانفشانی کرد و از امکانات مختلفی که در اختیارش بود استفاده کرد.

وی افزود: برای جوان های امروزی آنچه باقی مانده جامعیت این شخصیت از نظر خلق و خوی و خوش رفتاری است. وقتی همه این خصوصیت در یک فرد جمع می شود شخصیتی را به وجود می آورد که بزرگوارانی مانند شما در این مکان برای تشییع و مراسم وی جمع می شوند. ممکن است کسی هم معاون رئیس جمهور شده و سراغش را در زندان بگیرند.

در ادامه این برنامه پیام علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان، فیروز باقرزاده و پیام رئیس یونسکو خوانده شد. همچنین نصیری قیداری دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در این مراسم پیام تسلیت وزیر علوم و رئیس یونسکو را قرائت کرد. قرار بود پیکر شهریار عدل قبل از تدفین به دلیل خدمات ارزنده اش به کاخ گلستان در حیاط این کاخ تشییع شود ولی این برنامه لغو و پیکر مرحوم عدل به بهشت زهرا انتقال داده شد. کامران عدل در این مراسم اعلام کرد تا زمانی که مشخص نشود پیکر برادرم در کدام محوطه باستانی دفن خواهد شد پیکرش را به صورت امانت به بهشت زهرا منتقل می کنیم.