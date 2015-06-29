به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای شرکت در رقابتهای جهانی آمریکا و گزینشی المپیک ۲۰۱۶ برزیل، از روز۱۵ تیر در محل خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می‌شود.

همچنین اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز ۲۶ تیرماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: حمید سوریان (تهران)محسن حاجی پور (مازندران) عبدالمحمد پاپی (خوزستان) امید قادری (خراسان رضوی)

۶۶ کیلوگرم: مهدی زیدوند (خوزستان) محمدعلی گرایی (فارس) وحید میرفتح الهی (تهران)

۷۱ کیلوگرم: افشین بیابانگرد (تهران) فرشاد بلفکه- برومند اصلان (لرستان) رامین طاهری (خوزستان)

۷۵ کیلوگرم: سعید عبدولی (خوزستان) رسول گرمسیری (خوزستان) پیام بویری (خوزستان) سجاد فرج پور (مازندران)

۸۰ کیلوگرم: یوسف قادریان (البرز) یوسف اخباری (تهران) میلاد خسروی (لرستان)

۸۵ کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی (خوزستان) حسین نوری (البرز) مجتبی کریم فر (خوزستان) داود عابدین زاده (تهران)

۹۸ کیلوگرم: قاسم رضایی (مازندران) مهدی علیاری (تهران) سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان)

۱۳۰ کیلوگرم: مهدی نوری (اردبیل) بشیر باباجان زاده (مازندران) آرمان نظری (لرستان) شهاب قوره جیلی (تهران)

سرمربی: احد پازاج

مربیان: ناصر نوربخش، مجید جهاندیده، عبدالکریم کاکاحاجی ، حمید باوفا

متخصص تغذیه: رامین امیرساسان

فیزیوتراپ: مهدی کاظمی گرجی

سرپرست: مهدی شربیانی