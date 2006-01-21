انگليس انتخابات عراق را عامل تسريع در خروج نظاميان انگليسي از اين كشور دانست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، ويليام پري در گفتگو با راديو بي بي سي گفت: لندن تاكنون بارها اعلام كرده است كه در سال جاري و در صورت موافقت دولت عراق، نيروهاي نظامي خود را از اين كشور خارج مي كند.

وي تاكيد كرد: اين هنوز در چشم انداز ما قرار دارد؛ يكي از مهمترين مسئوليت هاي ما در شرايط كنوني اين است كه مشخص كنيم در تعامل با دولت جديد بايد چه نوع مسئوليت هاي امنيتي را بر عهده گيريم، البته هم اكنون بايد وظايف مربوط به تامين امنيت را هرچه زودتر به عراقي ها انتقال داد.

سفير انگليس در عراق اظهار داشت: اگر در عراق دولتي تشكيل شود كه بتواند تمام مسئوليت ها را بر عهده گيرد و اين كشور را به سوي جلو به پيش راند، ديگر دليلي ندارد كه نيروهاي ائتلاف در اين كشور فعاليت داشته باشند.

جك استراو وزير امور خارجه اين كشور نيز در ديدار اخير خود از عراق ابراز اميدواري كرد كه خروج نيروهاي انگليسي به زودي از عراق آغاز شود.



اين در حالي است كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا بارها با هرگونه جدول زمان بندي براي خروج نظاميان كشورش از عراق مخالفت كرده است.