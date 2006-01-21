گرمارودي : كنگره هاي ادبي بايد در جهت تقويت ايمان حركت كنند

دكتر سيد علي موسوي گرمارودي - شاعر و مترجم قرآن كريم ، گفت : كنگره هاي ادبي بايد در جهت تقويت ايمان و توجه دادن اهل قلم و ادب به معارف ديني و قرآني حركت كنند .