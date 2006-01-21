گرمارودي : كنگره هاي ادبي بايد در جهت تقويت ايمان حركت كنند

رئيس انجمن شاعران پارسي گوي جهان درحاشيه برگزاري چهاردهمين كنگره سراسري شعر دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، افزود : دست اندركاران كنگره ها و همايشهاي ادبي اگر در جهت ايجاد ايماني حركت كنند كه قرآن كريم به آنها اشاره مي فرمايد و در شاعر ، شوق شهادت را به همانگونه كه در وجود سلحشوران سالهاي دفاع مقدس بود ، ايجاد نمايند به طوري كه زير شمشير غم يار و ديار ، رقص كنان گردن گذارند ، موفق هستند ، وگرنه پرداختن به جز اين توفيق چنداني در پي نخواهند داشت .
موسوي گرمارودي افزود : " شعر " مطلقا " بايد " و " نبايد " نمي پذيرد ، اما اينكه چه كنيم تا شاعران و نسلهاي جديد ادب ، يعني زاده شدگان بعد از جنگ ، روح و روحيه اي را كه در دوران دفاع مقدس و در شهادت طلبي سلحشوران ما وجود مي داشت ، در اينان نيز ايجاد كنيم ، مطلبي است كه بايد مورد عنايت ويژه قرار بگيرد .
اين شاعر تصريح كرد : تعهد ، مانند حماسه صفت شاعر است نه صفت شعر . اگر در شاعر روحيه شهادت طلبي ايجاد شود ، ( كه با ايمان و خلوص ايجاد مي شود ) بر زبان شعر او نيز منعكس خواهد شد ، بي آنكه هيچ بخشنامه اي صادر شود . آيا روحيه شهادت طلبي را مي توان با بخشنامه ايجاد كرد ؟ " حافظ " در توصيف شهادت طلبي ، زيباترين تعبير ممكن را به كار برده است : زير شمشير غمش ، رقص كنان خواهم رفت / كانكه شد كشته " او " نيك سرانجام افتاد ... ، اين بيت ، مانند اغلب ابيات حافظ ، تفسير شاعرانه دو آيه كريمه اي ايست كه در قرآن براي شهدا ذكر شده است ، يعني تنها موردي كه خداوند در همين جهان ، به نيك سرانجامي آن جهان وي اشاه مي فرمايد " شهيد " است و لاغير ، ما هيچ مورد ديگري را نمي يابيم كه خداوند فرموده باشد " او را مرده نپنداريد ، او زنده است و نزد خدا روزي مي خورد . "
به گزارش مهر ، موسوي گرمارودي در تجليل از مقام ادبي محمد جواد محبت - شاعر معاصر كرمانشاهي در چهاردهمين كنگره سراسري شعر دفاع مقدس به سخنراني پرداخت .
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