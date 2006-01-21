نقل و انتقال دانشجويان در سال جاري كلاس ها را با تراكم دانشجويان مواجه كرد

دكتر "عبدالمجيد حلمي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد افزود: به طور كلي اگر سرانه هيئت علمي به دانشجويان افزايش يابد، تعداد دانشجويان در كلاس كاهش پيدا كند و به كتابخانه ها و ارتباطات و آزمايشگاه ها توجه بيشتري شود به طور حتم زمينه هاي آموزشي دانشگاه ارتقاء خواهد يافت.

وي با اشاره به ضرورت توسعه تحصيلات تكميلي خاطرنشان كرد: توسعه اين بحث به خودي خود پژوهش و تحقيق را به سمت پيشرفت هدايت مي كند.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي مشهد اظهار داشت: در سال هاي اخير بودجه مناسب و تشويق هاي مسئولين براي همكاري و فعاليت در تحقيقات و توسعه رشته هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه ها موجب شده تا كشور در زمينه پژوهش رشد خوبي داشته باشد.

وي اضافه كرد: زمينه هاي تحقيقات از جمله ارتباطات اينترنتي، كتابخانه ديجيتال و آزمايشگاه هاي لازم در دانشگاه آزاد واحد مشهد نيز فراهم شده است تا دانشجويان و اعضاء هيئت علمي بتوانند از طريق اينترنت با كتابخانه هاي معتبر دنيا مرتبط باشند.