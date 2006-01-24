هدف اخلالگران طرح ادعاهاي قومي و تجزيه خوزستان است// تدبير مسوولان براي بازگشت آرامش و سركوب عوامل ضدانقلاب موثر نبوده است

حميد زنگنه در اهواز درگفتگو با خبرنگار "مهر" ، هر گونه شايعه انفجار هاي ديگر در اين شهر را تكذيب واعلام كرد : مسوولان هنوز گزارشي از عوامل بمب گذاري ها ارائه نكرده اند .



نماينده مردم اهواز با اشاره به خرابكاريها و بمب گذاريها در اين شهر در يكسال و نيم گذشته گفت : در اينكه عوامل اين خرابكاريها به بيگانگان و عناصر ضد انقلاب وابسته هستند ترديدي نيست اما سوال ما از مسوولان اين است كه در يكسال و نيم گذشته چند نفر از آنان دستگير و محاكمه شده اند و چرا گزارشي از نوع برخورد با آنان به ملت داده نشده است .



وي افزود : در آغاز انقلاب با حوادث تروريستي بسيار شديد و آسيب زا مقتدرانه برخورد كرده ايم ، در دوران جنگ با تمام ظرفيت با عناصر ضد انقلاب آشوبگر در مرزها مقابله كرديم ، همزمان جنگ را با قدرت به پايان رسانديم اما امروز در دوران ثبات كه در حال دفاع از حق و حقوق در عرصه بين الملل هستيم چگونه در يكسال و نيم گذشته نتوانسته ايم يك عده ضد انقلاب صد در صد وابسته به بيگانه را مهار كنيم و آرامش را به شهر اهواز بازگردانيم ؟



زنگنه افزود : من نمي گويم مسوولان براي بازگشت آرامش و سركوب عوامل تلاش نكرده اند بلكه معتقدم تدبيرشان درست نبوده است .



وي هدف اخلالگران در امنيت شهر را طرح ادعاي اختلافات قومي در خوزستان با هدف تجزيه اين استان دانست و تاكيد كرد : مردم استان اعم از عرب و لر و بختياري و فارس ، مسلمان و مقيد به نظام هستند و در تمام مراحل انقلاب ودفاع مقدس در كنار هم از تماميت ارضي كشور دفاع كرده اند .



نماينده مردم اهواز گفت : محروميت استان قابل انكار نيست اما طبيعي است كه مردم خوزستان كشتار همشهريان و همدينان را براي رفع محروميت چاره ساز نمي دانند .



وي تصريح كرد : بمب گذاري ساده ترين نوع عمليات خرابكارانه است و عوامل بمب گذاري هاي امروز قصد داشتند از جو خبري حضور رييس جمهور در شهر اهواز براي ناآرام جلوه دادن اوضاع ايران در عرصه جهاني بهره ببرند .



