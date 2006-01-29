محاكمه ديكتاتور سابق عراق آغاز شد؛ اخراج تكريتي و شلوغ كاري صدام

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه العربيه، جريان محاكمه صدام بدون صدا از تمام شبكه هاي معتبر جهاني در حال پخش است.



بر اساس اين گزارش، برزان تكريتي به علت به زبان آوردن الفاظ زشت و ركيك با قاطعيت قاضي دادگاه از سالن اخراج شد.



در پي اخراج برزان تكريتي، صدام ديكتاتور سابق از اقدام زشت برادر خود به نيكي ياد كرد.



دادگاه امروز پس ازچند هفته بحث وتبادل نظر در مورد موضوع مستقل بودن قضات و معتبر بودن دادگاه وي برگزارمي شود.

رئوف رشيد عبدالرحمن اهل حلبچه پس ازكناره گيري رزكار امين رئيس پيشين دادگاه صدام رياست اين دادگاه را برعهده مي گيرد.

رزكار امين پس از آنكه از سوي مقامات سياسي به نداشتن برخورد قاطع با صدام و 7 تن از همدستانش متهم شد، از كار خود كناره گيري كرد.

هشتمين جلسه دادگاه صدام نيزمانند هفت جلسه گذشته به بررسي پرونده جنايت منطقه الدجيل اختصاص دارد؛ قرار بود جلسه هشتم اين دادگاه سه شنبه گذشته برگزارشود اما به علت شركت نكردن شهود به تاخير افتاد.

صدام 68 ساله و ديگرهمدستانش به كشتار 143 تن از مردم بي گناه منطقه الدجيل درسال 1982 پس ازآنكه صدام ازيك سوء قصد دراين منطقه جان سالم به دربرد، متهم هستند.

انتظار مي رود كه دردادگاه امروز، شاهدان جديد در برابر دادگاه براي شهادت دادن عليه جنايات اركان ژيم سابق بر ضد بشريت حاضر شوند.

دادگاه محاكمه صدام ازسه ماه گذشته آغازشده است.