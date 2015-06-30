فیلم مستند «معمای خط میخی» کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صاحب درباره‌ روند تولید این مستند اظهار کرد: در حال حاضر تحقیقات مستند «معمای خط میخی» به اتمام رسیده و با مشخص شدن عوامل تولید، به زودی تصویربرداری این مستند در بیستون، سر پل ذهاب و موزه ایران باستان آغاز می‌شود.

وی افزود: طی تحقیقات اولیه به «گئورگ فریدریش گروتفند» رمزگشای سنگ‌نبشته‌های باستانی و نخستین کسی که برخی واژگان خط میخی را رمزگشایی کرده است، برخوردیم که وی را می‌توان نخستین رمزخوان خط میخی دانست.

صاحب در پایان، ضمن اشاره به علایقش پیرامون ساخت مستندهای تاریخی خاطرنشان کرد: طی این سال‌ها از نزدیک با فضاهای باستان‌شناسی آشنا بودم و تصویربرداری مستند «منم داریوش» به کارگردانی وحید باقرزاده و تهیه‌کنندگی ارد عطارپور را برعهده داشتم، لذا احساس کردم در زمینه چگونگی خوانش خط میخی تاکنون فیلمی ساخته نشده است. این بود که طرح ساخت این مستند را به مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ارائه دادم و خوشبختانه پس از تصویب طرح و انجام مراحل پژوهش و پیش‌تولید، به زودی تصویربرداری «معمای خط میخی» آغاز خواهد شد.