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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۴۰

از آغاز ماه رمضان تا اولین شب قدر؛

تهرانی ها ۱۱ هزار و ۴۳۷ واحد خون اهدا کردند

تهرانی ها ۱۱ هزار و ۴۳۷ واحد خون اهدا کردند

مدیر کل انتقال خون استان تهران از اهدای خون ۱۱ هزار و ۴۳۷ نفر از پایتخت‌نشینان در ۱۷ روز ابتدایی ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فاطمه نادعلی گفت: در شب های قدر پنج مرکز اهدای خون در نقاط مختلف استان تهران‏‏‏‎‏ با آمادگی کامل در خدمت اهداکنندگان روزه دار تهرانی خواهند بود.

وی با تقدیر از همراهی همیشگی پایتخت نشینان در اهدای خون، خاطرنشان کرد: در شبهای قدر شاهد حضور جوانان و یا به عبارتی اهداکنندگان بار اولی در مراکز اهدای خون هستیم که ممکن است به علت تراکم جمعیت از این مشارکت معنوی در راستای کمک به بیماران نیازمند محروم می شوند.

نادعلی با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ اهدای خون در بین جوانان و بانوان جامعه در چشم انداز انتقال خون تهران‏، ادامه داد: از اهداکنندگان مستمر که جزء همراهان همیشگی ما در طی این سالها بوده اند تقاضا داریم در شب های قدر فرصت را به جوانانی بدهند که برای اولین بار قصد پیوستن به جامعه داوطلبان اهدای خون را دارند تا آنها نیز با ثبت اولین اهدای خون خود در این شبهای عزیز به جمع اهداکنندگان مستمر خون بپیوندند.

اهداکنندگان خون سه دسته‌اند گروه اول بار اولی ها هستند، گروه دوم کسانی که یک یا چند بار به طور پراکنده خون اهدا کرده‌اند و گروه سوم هم اهداکنندگان مستمر هستند که حداقل سالی دوبار خون اهدا می‌کنند.

پایگاه مرکزی انتقال خون استان تهران واقع در خیابان وصال شیرازی، مراکر اهدای خون نارمک و پیروزی و همچنین دو مرکز سیار اهدای خون واقع در ضلع شرقی حرم حضرت عبدالعظیم(ع) و گلزار شهدای ورامین در شب های قدر تا ۲ بامداد آماده پذیرش اهداکنندگان خون هستند.

کد مطلب 2852052
حبیب احسنی پور

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