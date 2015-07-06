به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس، حجت‌الاسلام ولی الله محمودی نژاد در جلسه هماهنگی مراسم بزرگداشت روز شهادت امام علی (ع) گفت: امسال شب های قدر را در مساجد شیراز به صورت ویژه برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: امسال با تدابیر ویژه و همکاری نهاد نماینده ولی فقیه در استان، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری، شورای هماهنگی تبلیغات و دیگر ادارات و نهادهای فرهنگی استان علاوه بر برگزاری مراسم در حرم مطهر احمد بن موسی (ع)، مصلای نماز جمعه و مساجد جامع شیراز در اکثر مساجد، تکایا و فرهنگسراها مراسم شب قدر و تکریم کلام حق برگزار خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به کاهش آسیب های اجتماعی و امنیتی در ماه مبارک رمضان تصریح کرد: لطف خداوند و تاثیرات معنوی این ماه و قرآن، آسودگی روح و کاهش اضطراب و استرس در جامعه را به دنبال دارد که باید نهایت فرصت را از این موقعیت برد.

حجت‌الاسلام محمودی نژاد اظهار داشت: شب قدر از شب های مقدس اسلامی است، خداوند در قرآن مجید از این شب به بزرگی یاد کرده و در تمام سال، شبی به فضیلت شب های قدر وجود ندارد.

وی افزود: شب قدر فرصتی زرین است برای شستشوی آیینه دل و این شب بهترین فرصت است تا خوبی ها را جایگزین بدی ها، صلح و صفا را جایگزین اختلاف و تفرقه، محبت را جایگزین ظلم و ستم، احسان به والدین را جایگزین عاق والدین و صله رحم را جایگزین قطع رحم کنیم.

حجت‌الاسلام محمودی نژاد تصریح کرد: دعاهای شب های رمضان مجموعه ای روشنی بخش است که با تکرار تلاوت آن ها، آموزش های آن ها به صورت هدف در می آیند بنابراین هنگام قرائت آن شایسته است مفهوم آن ها را مدنظر داشته باشیم و با تلاش و کوشش به سوی اهداف مشخص شده در این ادعیه پیش برویم.

وی ادامه داد: در این شب ها باید تلاش خود رابرای ایجاد تغییر در حالات فکری، روحی و قلبی خویش به کار گیریم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تاکید کرد: امسال مراسم شب های قدر طبق روال هرسال در شیراز به صورت شکوهمندی برگزار خواهد شد و برای تحقق این هدف با هماهنگی و همکاری نهاد نماینده ولی فقیه در استان، حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و حوزه علمیه حجت ابن الحسن (ع) و دیگر سازمان ها و نهادهای فرهنگی استان، مراسمی در حرم مطهر احمد بن موسی(ع)، مصلای نماز جمعه، مساجد جامع و اکثر مساجد، حسینیه ها، تکایا و فرهنگسراهای شیراز برگزار می‌شود.

محمودی نژاد بیان کرد: امسال در مساجد شکوه و عظمت ماه رمضان به رخ کشیده شده است و این از برکت قرآن و ماه مبارک است.

وی همچنین در پایان از تشییع نمادین و حرکت دسته جات عزاداری در سالروز شهادت امیر مومنان علی (ع) از ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۱۷ تیر ماه ۹۴ در حرم مطهر احمد ابن موسی(ع) خبر داد.