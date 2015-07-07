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۱۶ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۴۱

از سوی مرکز سنجش؛

نتایج اولیه آزمون دستیاری دندانپزشکی اعلام شد

نتایج اولیه آزمون دستیاری دندانپزشکی اعلام شد

نتایج اولیه آزمون دستیاری دندانپزشکی امروز ظهر بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.

دکتر محمدحسین پورکاظمی - رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: داوطلبان می توانند با ورود به سایت از نتیجه آزمون خود مطلع شوند. 

وی گفت: در آزمون دستیاری دندانپزشکی تعداد یک هزار و ۵۰۰ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۵۷۰ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.

پورکاظمی اظهار داشت: کارنامه و پاسخنامه داوطلبان بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار دارد و داوطلبان می توانند نمرات خود را مشاهده کنند.

وی تاکید کرد: هفته آینده ظرفیت های پذیرش در دوره دستیاری دندانپزشکی اعلام می شود و افراد مجاز می توانند فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کنند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی افزود: داوطلبان در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در کارنامه، نمرات و مشخصات داوطلبی می توانند با مرکز سنجش آموزش پزشکی تماس بگیرند.

کد مطلب 2853788
زهره بال

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