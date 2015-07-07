نتایج اولیه آزمون دستیاری دندانپزشکی اعلام شد

دکتر محمدحسین پورکاظمی - رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: داوطلبان می توانند با ورود به سایت از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.

وی گفت: در آزمون دستیاری دندانپزشکی تعداد یک هزار و ۵۰۰ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۵۷۰ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.

پورکاظمی اظهار داشت: کارنامه و پاسخنامه داوطلبان بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار دارد و داوطلبان می توانند نمرات خود را مشاهده کنند.

وی تاکید کرد: هفته آینده ظرفیت های پذیرش در دوره دستیاری دندانپزشکی اعلام می شود و افراد مجاز می توانند فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کنند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی افزود: داوطلبان در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در کارنامه، نمرات و مشخصات داوطلبی می توانند با مرکز سنجش آموزش پزشکی تماس بگیرند.