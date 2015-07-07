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۱۶ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۱۸

همزمان با شب های قدر و روز قدس؛

جمع آوری کمک های مردمی برای یمن/اعلام شماره حساب های هلال احمر

جمع آوری کمک های مردمی برای یمن/اعلام شماره حساب های هلال احمر

مدیرکل روابط‌عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد: کمک‌های نقدی مردم نوعدوست کشورمان برای مردم ستمدیده یمن در شب‌های قدر و روز قدس جمع‌آوری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید رحمتی با اعلام این خبر گفت: جمعیت هلال‌احمر با توجه به درخواست‌های مکرر مردم نوعدوست کشورمان برای کمک به مردم ستمدیده یمن و بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری، کمک‌های مردم عزیز کشورمان را تا پایان ماه مبارک رمضان جمع‌آوری خواهد کرد.

وی افزود: بر این اساس پایگاه‌های هلال‌احمر، شب‌های قدر در مساجد و تکایا آماده دریافت کمک‌های نقدی مردم بوده و همچنین در روز قدس صندوق‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی جمعیت هلال‌احمر در مسیر راهپیمایان استقرار خواهد یافت.

تداوم جمع آوری کمک ها تا پایان ماه مبارک رمضان

رحمتی با اشاره به اینکه مردم عزیز و نوعدوست کشورمان تا کنون مبلغ قابل توجهی به حساب‌های اعلام شده از سوی هلال‌احمر برای کمک به مردم یمن، واریز کرده‌اند، عنوان کرد: بر این اساس شماره حساب ریالی ۹۹۹۹۹ نزد بانک ملی، ملت، تجارت، صادرات، رفاه، مسکن، دی، سپه و شهر در سراسر کشور و شماره حساب ارزی ۹۹۹۹۹۹ نزد بانک ملت و شماره حساب ۷۰۲۰۷۰ نزد بانک ملی به ترتیب برای دریافت کمک‌های ارزی یورو و دلاری هموطنان برای کمک به مردم مظلوم یمن تا پایان ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: جمعیت هلال‌احمر ایران به عنوان نخستین جمعیت ملی با همکاری سازمان‌های بین‌المللی به خصوص کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ و سازمان ملل متحد، تا کنون به ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه برای قربانیان بحران یمن اقدام کرده است.

مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال احمر افزود: روند جمع آوری کمک های مردمی برای اجرای برنامه مذکور تا پایان ماه مبارک رمضان تداوم دارد.

کد مطلب 2853910
حبیب احسنی پور

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