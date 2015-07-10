به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزاده با حضور در راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران گفت: حضور ملت ایران بسیار روشنگر و هوشمندانه است و زمانی که دنیا این حضور فعال و گسترده ملت ایران و دیگر کشورهای اسلامی را می بینند برای آنها این سوال مطرح می شود که فلسطین جزو جغرافیای کشورها قرار داشت و در گذشته سازمان ملل آن را به رسمیت شناخته بود و حالا چه شده است که از جغرافیای سیاسی حذف شده؟ لذا حرکت های روشنگرانه و آگاهی بخش ملت ایران همیشه مهم و تاثیرگذار بوده است مخصوصا در این چند سال اخیر که اقدامات رژیم صهیونیستی باعث کشتار کودکان بسیاری در فلسطین به ویژه نوار غزه شده است.

وی افزود: امروزه اکثر مردم دنیا حتی مردم عادی کشورهای مختلف نیز به قساوت‌ها و جنایت های رژیم صهیونیستی پی بردند و روز قدس حقیقتا تازه کردن داغ مسلمانان است که باید قدس شریف را آزاد کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به هم‌صدایی حکام کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی عنوان کرد: همیشه در جوامع اسلامی و به ویژه در جهان اسلام منافقین و افراد خائنی وجود داشتند که از پشت به ملت ها خنجر زده اند و این افراد همان دست نشانده های رژیم اشغالگر قدس است که به هم‌صدایی و همراهی با رژیم صهیونیستی در کشتار ملت های مسلمان دست می‌زنند و همه این اقدامات به طور حتم به نفع ملت فلسطین و بازگشت سرزمین‌های اشغالی به ملت فلسطین است.

میرزاده در خصوص اقدامات داعش نیز تصریح کرد: داعش نیز دست نشانده آمریکا و صهیونیست است و به نام اسلام و برای بدنام کردن ملت‌های مسلمان دست به جنایت هایی می زند که همان جنایت ها را از سوی آمریکا و صهیونیست ها شاهد هستیم و لذا باید به این نکته توجه کرد که ملت های مسلمان جهان دست داعش را خوانده است.

رئیس دانشگاه آزاد در پاسخ به سوال دیگری در خصوص مصادف شدن آخرین روزهای مذاکرات هسته ای با روز قدس و ماه مبارک رمضان توضیح داد: ایران در مذاکرات هسته ای حرف خود را محکم و استوار زده است و به جامعه جهانی اعلام کرده است که بر سر حقوق خود محکم ایستاده و در حال حاضر اختلاف در بین گروه ۱+۵ است و طرف فرانسوی می خواهد امتیازاتی را به نفع اسرائیل بگیرد، لذا تاکید می کنم که ایران حرف خود را برای حفظ منافع کشورش زده و بر روی آن محکم ایستاده است.