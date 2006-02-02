ارجاع ايران به شوراي امنيت يك اشتباه تاريخي است

به گزارش خبرگزاري مهر، علي اصغرسلطانيه نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي درگفتگو با شبكه خبري سي ان ان درباره ارجاع ايران به شوراي امنيت هشدار داد و اظهار داشت كه " ارجاع ايران يك اشتباه تاريخي خواهد و موجب رويارويي خواهد شد."



گرگوري شولت نماينده آمريكا در آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره گزارش اولي هاينون معاون پادماني مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي كه در نشست امروز ارائه خواهد شد، در گفتگو با شبكه سي ان ان مدعي شد كه دراين گزارش سوالاتي درباره ماهيت نظامي برنامه هسته اي ايران و ارتباط تهران با بازار سياه هسته اي مطرح شده است.



شولت در آستانه نشست امروز شوراي حكام و براي فضاسازي عليه ايران همچنين مدعي شد: ايراني ها اجزاء تسليحات هسته اي و سيستم هاي موشكي را توليد كرده اند.



نشست اضطراري شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي ايران امروز برگزار خواهد شد.