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۲۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۶:۲۸

از سوی دفتر وجوهات و امور شرعی مقام معظم رهبری

میزان فطریه برای هر نفر ۶ هزار تومان اعلام شد

میزان فطریه برای هر نفر ۶ هزار تومان اعلام شد

دفتر وجوهات و امور شرعی مقام معظم رهبری، میزان فطریه براساس قیمت گندم برای هر نفر را حداقل ۶ هزار تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر وجوهات و امور شرعی مقام معظم رهبری میزان فطریه را اعلام کرد. 

براساس اعلام دفتر وجوهات و امور شرعی مقام معظم رهبری، میزان فطریه براساس قیمت گندم برای هر نفر حداقل ۶ هزار تومان است.

کد مطلب 2860079

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