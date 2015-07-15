میزان فطریه برای هر نفر ۶ هزار تومان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر وجوهات و امور شرعی مقام معظم رهبری میزان فطریه را اعلام کرد.
براساس اعلام دفتر وجوهات و امور شرعی مقام معظم رهبری، میزان فطریه براساس قیمت گندم برای هر نفر حداقل ۶ هزار تومان است.
دفتر وجوهات و امور شرعی مقام معظم رهبری، میزان فطریه براساس قیمت گندم برای هر نفر را حداقل ۶ هزار تومان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر وجوهات و امور شرعی مقام معظم رهبری میزان فطریه را اعلام کرد.
براساس اعلام دفتر وجوهات و امور شرعی مقام معظم رهبری، میزان فطریه براساس قیمت گندم برای هر نفر حداقل ۶ هزار تومان است.
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