میزان فطریه برای هر نفر ۶ هزار تومان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر وجوهات و امور شرعی مقام معظم رهبری میزان فطریه را اعلام کرد.

براساس اعلام دفتر وجوهات و امور شرعی مقام معظم رهبری، میزان فطریه براساس قیمت گندم برای هر نفر حداقل ۶ هزار تومان است.