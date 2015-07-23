  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۰۴

درگذشت استاد بزرگ مقام‌های آوازی شاهنامه/ محمود خان هم کوچ کرد

درگذشت استاد بزرگ مقام‌های آوازی شاهنامه/ محمود خان هم کوچ کرد

محمودخان اسکندری کشکولی از استادان بزرگ مقام‌های آوازی شاهنامه‌خوانی و نی‌لبک قشقایی ظهر چهار شنبه ۳۱ تیر ماه به دلیل عارضه ریوی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر،  محمودخان اسکندری که چندی پیش به دلیل شکستگی لگن در بیمارستان چمران شیراز تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، به علت لخته شدن خون ناشی از عمل و آمبولی ریه به بیمارستان نمازی تهران انتقال پیدا کرد، که متاسفانه با تمام تلاشی که از سوی تیم پزشکی انجام گرفت وی به دلیل این عارضه دار فانی را وداع گفت.

 استاد محمودخان اسکندری کشکولی از هنرمندان بزرگ مقام‌های آوازی شاهنامه‌خوانی و نی‌لبک قشقایی کشور بود که در سال ۱۳۰۷ در روستای ماهور بین مرز استان فارس و کهکیلویه و بویراحمد به دنیا آمد. او شاهنامه‌خوانی را از استاد لشگری و اسفندیاری (اهل دشتستان) و محمدقلی خورشیدی آموخت. همکاری با اساتیدی چون حبیب خان گرگین‌پور، استاد نکیسا و طهمورث خان کشکولی و حضور در بسیاری از جشنواره‌ها و کنسرت‌ها از جمله برنامه یادمان اساتید موسیقی قشقایی برای عاشیق اسماعیل توسط پروین بهمنی در تالار وحدت از جمله فعالیت‌های این هنرمند موسیقی نواحی ایران است.

آخرین حضور اسکندری به سی‌امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در بزرگداشت پروین بهمنی بازمی گردد که وی در این مراسم به نمایندگی از اساتید، مسئولان و مردم ایل قشقایی تمامی لوح تقدیرهایش را به هنرمندان اهدا کرد. از آثار این هنرمند پیشکسوت موسیقی نواحی می توان به شاهنامه‌خوانی مناطق ایران به کوشش محمدرضا درویشی با همکاری دامون شش‌بلوکی و پروین بهمنی در بخش قشقایی و آثاری با همکاری حبیب‌خان گرگین‌پور و طهمورث‌خان کشکولی اشاره کرد. وی به سبب همسایگی مناطق کوچ ایل قشقایی با لُرهای بویراحمد و برخی نسبت‌های فامیلی با بویراحمدی‌ها به بسیاری مقام‌های موسیقی و شاهنامه‌خوانی بویراحمدی مسلط بود.

زنده یاد اسکندری تاکنون ضمن شرکت در جشنواره شاهنامه‌خوانان برتر ایران که چندی پیش در فرهنگستان هنر برگزار شد، تلاش هایی برای ضبط و تولید آثار مختلف موسیقایی در حوزه آواز قشقایی و پژوهش در این زمینه انجام داده است.

مراسم تشییع پیکر این هنرمند فردا ساعت ۹ صبح در شهر شیراز برگزار می شود.

گروه هنر خبرگزاری مهر درگذشت این استاد صاحب نام موسیقی نواحی ایران را به خانواده وی و جامعه هنری تسلیت می گوید.

کد مطلب 2864509
علیرضا سعیدی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جهانگیر عربی ۱۸:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۱
      0 0
      پاسخ
      به نمایندگی از قشقایی ها از خبرگزاری مهر کمال تشکر را دارم.
    • غزال ۲۱:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۱
      0 0
      پاسخ
      واقعا از این خبر ناراحت شدم ایشالا خدا رحمتشون کنه استاد بزرگی بودن
    • مهدی بیگی زاده ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۲
      4 0
      پاسخ
      باسلام خدمت همه دوستان خصوصا قشقایی های عزیز,منم به نوبه خودم به ایل بزرگ غیرتمند قشقایی وخانواده محترم اسکندری وکشکولی تسلیت میگم.روحش شاد وقرین رحمت الهی
    • یعقوب دهقان ۲۲:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۲
      1 2
      پاسخ
      روحش شاد
    • دانیال بلوکی ۲۲:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خدایش بیامرزد
    • هومان نادری دره شوری ۲۲:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۲
      0 0
      پاسخ
      تعصب وغیرت استاد نسبت به زبان وایل قشقایی ستودنی بود .روحش شاد
    • عبدالله قرمزی ۲۲:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۲
      0 0
      پاسخ
      درگذت بزرگ مرد .ایل قشقایی را به همه مردم ترک زبان تسلییت عرض می کنم.
    • رامین محمدآقایی ۰۰:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۳
      0 0
      پاسخ
      سالها صبر بباید پدر پیر فلک را که دگر مادر گیتی تو چو فرزند بزاید بنده هم لازم میدانم از طرف خودم و تیره قراچه ای به خانواده ایشان تسلیت عرض کنم . همچنین از خبرگزاریها و سایتهای خبری و شبکه سوم سیما شبکه فارس که خبر درگذشت و تشییع زنده یاد محمودخان اسکندری را پوشش دادند کمال تشکر و سپاسگذاری دارم ..
    • کشکولی ۰۰:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه
    • محمد نجاتی ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمت کند محمود خان اسکندری را.واقعآ فاجعه دردناکی بود.
    • ولي اله حيدر نژاد ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۳
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد.بازگشت همه به سوي اوست..................
    • محمود خان عربپور ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۳
      0 0
      پاسخ
      درگذشت این هنرمند بزرگ را به جامعه هنر وهمچنین عشایر قشقایی تسلیت میگویم و برای بازماندگان از خداوند صبر خواهانم روحش قرین ارامش باد
    • محمد موسی پور ۱۴:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمت کند این بزرگ مرد قشقایی را
    • مهرداد امیری ۲۳:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۳
      0 0
      پاسخ
      بزرگان جاودانند؛ روحش شاد
    • موسی شعبانی ۲۱:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۷
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد ویادش گرامی
    • گلنارکرمی ۲۱:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۴
      0 0
      پاسخ
      روحش شادوقرین رحمت الهی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها