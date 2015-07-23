به گزارش خبرنگار مهر، محمودخان اسکندری که چندی پیش به دلیل شکستگی لگن در بیمارستان چمران شیراز تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، به علت لخته شدن خون ناشی از عمل و آمبولی ریه به بیمارستان نمازی تهران انتقال پیدا کرد، که متاسفانه با تمام تلاشی که از سوی تیم پزشکی انجام گرفت وی به دلیل این عارضه دار فانی را وداع گفت.
استاد محمودخان اسکندری کشکولی از هنرمندان بزرگ مقامهای آوازی شاهنامهخوانی و نیلبک قشقایی کشور بود که در سال ۱۳۰۷ در روستای ماهور بین مرز استان فارس و کهکیلویه و بویراحمد به دنیا آمد. او شاهنامهخوانی را از استاد لشگری و اسفندیاری (اهل دشتستان) و محمدقلی خورشیدی آموخت. همکاری با اساتیدی چون حبیب خان گرگینپور، استاد نکیسا و طهمورث خان کشکولی و حضور در بسیاری از جشنوارهها و کنسرتها از جمله برنامه یادمان اساتید موسیقی قشقایی برای عاشیق اسماعیل توسط پروین بهمنی در تالار وحدت از جمله فعالیتهای این هنرمند موسیقی نواحی ایران است.
آخرین حضور اسکندری به سیامین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در بزرگداشت پروین بهمنی بازمی گردد که وی در این مراسم به نمایندگی از اساتید، مسئولان و مردم ایل قشقایی تمامی لوح تقدیرهایش را به هنرمندان اهدا کرد. از آثار این هنرمند پیشکسوت موسیقی نواحی می توان به شاهنامهخوانی مناطق ایران به کوشش محمدرضا درویشی با همکاری دامون ششبلوکی و پروین بهمنی در بخش قشقایی و آثاری با همکاری حبیبخان گرگینپور و طهمورثخان کشکولی اشاره کرد. وی به سبب همسایگی مناطق کوچ ایل قشقایی با لُرهای بویراحمد و برخی نسبتهای فامیلی با بویراحمدیها به بسیاری مقامهای موسیقی و شاهنامهخوانی بویراحمدی مسلط بود.
زنده یاد اسکندری تاکنون ضمن شرکت در جشنواره شاهنامهخوانان برتر ایران که چندی پیش در فرهنگستان هنر برگزار شد، تلاش هایی برای ضبط و تولید آثار مختلف موسیقایی در حوزه آواز قشقایی و پژوهش در این زمینه انجام داده است.
مراسم تشییع پیکر این هنرمند فردا ساعت ۹ صبح در شهر شیراز برگزار می شود.
گروه هنر خبرگزاری مهر درگذشت این استاد صاحب نام موسیقی نواحی ایران را به خانواده وی و جامعه هنری تسلیت می گوید.
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