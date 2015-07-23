برنامه ۱۰ ساله برای کاهش ۲۵ درصدی مرگ و میرها در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در حاشیه همایش ملی سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت که روز پنج شنبه با حضور رئیس جمهور و جمعی از وزرای دولت در سالن همایشهای برج میلاد برگزار شد، گفت:برخی از کشورهای مجاور ما به لحاظ بهداشتی کاملا از همپاشیده هستند و افرادی که در مرزها تردد میکنند ممکن است آلودگیهایی داشته باشند و بیماریها را به کشور ما منتقل کنند. بیتردید حضور مردم میتواند ناظر عملکرد ما باشد.
وی با بیان اینکه در هر دانشگاه علوم پزشکی، قائم مقام رییس دانشگاه در امور مشارکتهای مردمی تعیین شده است، افزود: در سطح وزارتخانه نیز قائم مقام وزیر در امور مشارکتهای اجتماعی را داریم. باید فرهنگ استفاده از ظرفیت مردم در اداره امور را ارتقاء بخشیم. این فرهنگسازی به تدریج در وزارت بهداشت ارتقاء خواهد یافت.
وزیر بهداشت در ادامه صحبتهایش درباره حضور مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در ایران گفت: ۱۵ اردیبهشت امسال اعلام کردیم که دلسوزان نظام سلامت در سمیناری دو روزه نقدهای خود را به طرح تحول نظام سلامت اعلام کنند از آنجا که خود را بری از خطا و اشتباه نمیدانیم، به سازمانهای بینالمللی نیز این موضوع را اعلام کردیم، چراکه قضاوت این دوستان نیز بسیار ارزشمند است و مشاهده کردید که بالاترین مقام سازمان جهانی بهداشت از دولت ایران بابت اجرای طرح تحول نظام سلامت تشکر و همچنین حمایت کرد.
هاشمی در پاسخ به سئوالی درباره نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز گفت: دولت و مهمتر از آن بیمهها پذیرفتند در این زمینه اقدام کردهایم، چرا که ما فروشنده خدمت هستیم و بیمهها خریدار خدمات مختلف هستند. تا زمانی که بیمهها تقویت نشوند و منابع کافی در اختیار نداشته باشند میتوان گفت چنین مشکلاتی به راحتی قابل حل نیست. البته چنین مشکلات و مطالبات صنفی مختلف را در دیگر کشورهای دنیا نظیر آمریکا نیز شاهد هستیم.
وی تاکید کرد: در مجموع باید بگویم که آنچه در دولت یازدهم در زمینه حمایت از حقوق مردم و همچنین ارائهدهندگان خدمات صورت گرفت، اقدام بینظیری بود که بعید میدانم به این زودیها تکرار شود. ادعا نمیکنم که تمام مباحث و اقدامات انجام شده، کامل است، کامل شدن برنامهها به زمان نیاز دارد. از ابتدا نیز اعلام کردم که برای رسیدن به تعرفههای واقعی ۳ تا ۵ سال زمان نیاز داریم. امیدوارم با گشایشی که صورت گرفته، به هدف خود جهت استقرار نظام سلامت کامل دست یابیم.
وزیر بهداشت همچنین در پاسخ به سئوالی درباره سند ملی پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر گفت: روز گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور و چند تن از وزرا این سند امضا شد. بر مبنای آن دستگاههای مختلف متعهد میشوند که تفاهمنامهای در جهت کاهش مرگ ایرانیان با وزارت بهداشت امضاء کنند؛ چراکه در حال حاضر ۸۵ درصد مرگهای ایرانیان به دلیل ابتلا به بیماریهای غیرواگیر است و در صورت اجرای صحیح این سند ۱۰ سال آینده میزان این مرگها ۲۵ درصد کاهش مییابد.
به گفته هاشمی، نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در این سند بسیار پررنگ است. به عنوان مثال در زمینه واردات روغن با اسید چرب ترانس در حد صفر برنامهریزی شده است. همچنین نقش وزارت صنعت در موضوع دخانیات و سیگار و همچنین ساخت وسایل نقلیه استاندارد، بسیار پررنگ دیده شده است. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت ورزش و همچنین سازمان حفاظت از محیط زیست و حمایت مالی سازمان مدیریت و برنامهریزی از دیگر نکات مطرح شده در این سند است. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز جهت تقویت بیمهها نقش مهمی در این سند دارد.
وزیر بهداشت در پایان ابراز امیدواری کرد که با تصویب این سند در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که با حضور رئیس جمهوری برگزار خواهد شد، بتوانیم به هدف کاهش مرگ ایرانیان به دلیل بیماریهای غیرواگیر دست یابیم.
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