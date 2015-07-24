ثبت جهانی دماوند مهمترین برنامه است/ برنامه ویژه برای یوز ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار عصر جمعه در حاشیه جشن تیرگان در گفتگو با خبرنگاران در آمل، با بیان اینکه مهمترین هدف، ثبت دماوند است زیرا در سال ۸۴ به عنوان اثر طبیعی ثبت شده است، گفت: گامهای خوبی در دولت اخیر در زمینه مقابله با معادن غیرمجاز برداشته شده است تا در سطح بین المللی نیز مقدمات آن فراهم شود.

وی از دماوند به عنوان نماد ملی ایران اسلامی یاد کرد و گفت: وقتی صحبت از دماوند می کنیم نشان دهنده نیاز طبیعت است و ضرورت ملی ما است که به طبیعت توجه کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور ادامه داد: در حال تلاش هستیم تا تصرف ها و تخریب هایی که در گذشته ایجاد شد را رفع کنیم و فرایند ثبت جهانی آن را فراهم کنیم.

وی درباره انتقال ببر به زیستگاه سمسکنده مازندران چه تمهیداتی اندیشه شده است، عنوان کرد: ببر در حوزه اولویت ما نیست و برنامه ای در این زمینه در گذشته نبوده و اکنون نیز نداریم.

وی با بیان اینکه برای یوزپلنگ، پلنگ ایرانی و خرس قهوه ای و گونه های در معرض تهدید برنامه ای برنامه ویژه ای داریم، گفت: برای جلوگیری از شکار غیرمجاز نیز برنامه های طراحی شده است زیرا شکار غیرمجازصدمات زیادی را در حال وارد کردن است.

ابتکار ادامه داد: هر نوع شکاری غیرمجاز است مگر اینکه مواردی را که محیط زیست مجوز داده است و در سال گذشته مجوزی که صادر شده در زمینه صیادی بوده است و یا مواردی در زمینه پرندگان بوده است.

وی تصریح کرد: باید اقدامات مهم و آگاهی بخشی لازم برای جلوگیری از شکار غیرمجاز در بین مردم ایجاد شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور درباره ساخت و سازهای غیرمجاز، خواستار حمایت مردم برای جلوگیری از این روند شد و گفت: تخریب جنگل ها و تغییر کاربری اراضی به محیط زیست لطمه می زند و ظرفیتها را از بین می برد و ما بطور ویژه ای در این زمینه طرح هایی داریم.